È morta oggi a 96 anni Elisabetta II, la regina che ha governato più a lungo di qualsiasi altro monarca nella storia britannica. “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”, si legge nell’annuncio di Buckingham Palace.

Figura molto amata dai suoi sudditi, Elisabetta aveva festeggiato questa estate i suoi 70 anni di regno, iniziati il 6 febbraio 1952, alla morte del padre Giorgio VI, quando il primo ministro britannico era Winston Churchill, terminati oggi, a soli due giorni dall’incontro a Balmoral con la nuova premier britannica, Liz Truss, quindicesimo inquilino di Downing Street cui Elisabetta ha affidato il compito di formare un governo in suo nome.

Nel celebrare il suo giubileo di platino dichiarò ai sudditi: “è per me un piacere rinnovarvi la promessa fatta nel 1947: che la mia vita sarà sempre consacrata al vostro servizio”. Sposata (per 73 anni) con Filippo di Edimburgo, morto nell’aprile dello scorso anno, e madre di quattro figli, Carlo, l’erede al trono, Anna, Andrea ed Edoardo, nonna di 8 nipoti e bisnonna di 11 pronipoti, amante dei cavalli e dei cani, per anni è stata patrona di moltissimi enti benefici – oltre 600 secondo Buckingham Palace le charity con cui ha avuto legami.

Le notizie sul peggioramento della sua salute sono state confermate a metà mattina da una nota di Buckingham Palace: “in seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica”, recitava la nota di palazzo. Nel pomeriggio, la BBC ha cambiato la sua programmazione e dato notizia dell’arrivo a Balmoral di Carlo e Camilla con Anna e, qualche ora dopo, di Andrea, Edoardo e la moglie Sophie, con William, secondo in linea di successione.

È stata quindi confermata la notizia dell’annullamento del cambio della guardia a Buckingham Palace, che avrebbe dovuto svolgersi domani. Pochi minuti fa la conferma della sua morte. Nella nota, Buckingham Palace aggiunge che “il Re e la Regina consorte”, cioè Carlo e Camilla, “rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

(Aise)