Nella ricorrenza della Festa Nazionale, desidero rinnovare, in quest’ora così drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l’espressione più convinta di solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all’Ucraina, impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione Russa, contro la quale legittimamente resiste”. Si apre con queste parole il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato oggi al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy.

“L’Italia sostiene fermamente l’integrità territoriale, la sovranità, l’indipendenza e la libertà del suo Paese”, ha proseguito Mattarella, “e ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo ucraino anche sotto il profilo umanitario e della ricostruzione”.

Il capo dello Stato non ha mancato di ribadire che “va affermata ancora una volta la necessità di una immediata cessazione delle ostilità per l’avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l’Ucraina”.

Quanto alle “già intense relazioni tra Kiev e Roma”, il presidente Mattarella ha espresso l’auspicio che “possano trovare ulteriore slancio in tutti i settori di mutuo interesse, grazie anche al contributo di una comunità ucraina in Italia integrata e attiva”.

“Il cammino dell’Ucraina verso la piena integrazione nella famiglia europea rappresenta il rafforzamento di una cornice di fondamentale rilevanza. L’Italia continuerà a contribuire a tale processo, sostenendo gli sforzi verso il raggiungimento di tale traguardo”, ha concluso Mattarella, rinnovando, “con sentimenti di sincera amicizia”, i “fervidi auguri di pace, sicurezza e benessere per la sua persona e per tutto il popolo ucraino”.

com.unica, 25 agosto 2022