Domenica 17 luglio Dom Serafini presenta a Castelnuovo (L’Aquila) il 3° volume di abruzzesi illustri

L’AQUILA – Continua il tour di presentazioni de “I Messaggeri d’Abruzzo nel Mondo” (Ed. Il Viandante), terzo libro della serie, con 58 profili di abruzzesi illustri all’estero che il giornalista Dom Serafini, d’origine giuliese ma residente a New York, ha documentato e fatto conoscere in Abruzzo attraverso i suoi articoli sul quotidiano il Messaggero. Questi personaggi del terzo volume si vanno ad aggiungere agli altri 200 abruzzesi già raccontati nelle loro biografie nei due precedenti volumi.

Quattro erano le presentazioni previste nel mese di luglio, una per ciascuna provincia. Dopo le prime due, tenutesi il 3 a Pescara e sabato 9 a Giulianova, città natale dell’autore, il terzo appuntamento è in territorio aquilano, domenica prossima 17 luglio alle ore 18, a Castelnuovo di San Pio delle Camere presso il Bar Santo Stefano, sulla Statale 17. Non casuale la scelta del luogo, terra natale di Mario Daniele, eclettico imprenditore di successo emigrato negli Stati Uniti e già “raccontato” da Dom Serafini nel secondo volume de “I Messaggeri d’Abruzzo nel Mondo”.

Interverranno alla presentazione lo stesso Mario Daniele, in queste settimane tornato in vacanza a Castelnuovo da Rochester, bella città nello Stato di New York, il giornalista de “L’Osservatore Romano” Generoso D’Agnese, lo scrittore Goffredo Palmerini, l’autore Dom Serafini e l’editore Arturo Bernava. Un’ulteriore occasione, dunque, per far conoscere le storie di 58 talenti, partiti da 36 località dell’Abruzzo verso 12 Paesi d’emigrazione, laddove hanno dato prova d’ingegno, di capacità imprenditoriale e di valore intellettuale.

Le avvincenti avventure degli abruzzesi all’estero non finiscono mai, come afferma Dom Serafini e da anni documenta, raccontando le loro storie di vita. L’autore ne ha fatto quasi una missione, supportato in quest’opera dalla casa editrice Il Viandante, proprio per far conoscere in Abruzzo il successo degli Abruzzesi all’estero e l’onore che rendono alla terra d’origine. Questi personaggi sono conosciuti, famosi ed apprezzati all’estero, ma talvolta poco noti in Abruzzo. Proprio per questa ragione l’opera di Serafini è molto importante, anche per le Istituzioni, che da un lato dovrebbero meglio conoscere gli Abruzzesi nel mondo e dall’altro convincersi che dalla migliore conoscenza delle nostre comunità all’estero possono nascere notevoli opportunità anche per l’Abruzzo.

Domenico (Dom) Serafini è nato nel 1949 a Giulianova. Nel 1968 è emigrato a New York City per ragioni di studio e lavoro. Giornalista, scrittore ed editore, ha fondato e dirige la rivista VideoAge, mensile con redazioni a Los Angeles e New York, e VideoAge Daily, quotidiano per il settore televisivo internazionale. Dal ’94, e per 10 anni, ha scritto di televisione su il Sole 24 Ore. Attualmente collabora con il quotidiano Il Messaggero, con il quotidiano America Oggi negli Stati Uniti e con altre testate italiane all’estero. Ha pubblicato numerosi saggi sulla televisione, sulle nuove tecnologie del settore televisivo, su tematiche riguardanti l’emigrazione.