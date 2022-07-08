Mario Fratti, 95 anni con entusiasmo e gioia di vivere
Martedì scorso, 5 luglio, ho parlato con Mario Fratti, erano le 4 del pomeriggio a New York. Volevo fargli gli auguri di buon Compleanno a voce, direttamente. Mario è stato molto felice di riceverli, di avere notizie fresche dell’Aquila, la sua città natale che tanto ama. Aveva da poco finito di pranzare con sua figlia Valentina e con due amici. Ottimo il pranzo e anche il dolce augurale, bagnato da un buono spumante. Mi ha confessato di aver bevuto un bicchiere in più, rispetto alle sue rigorose abitudini. Soddisfatto, e persino sorpreso, dei suoi 95 anni e dell’ottimo stato di salute.
Fratti ha scritto anche commedie e musical. Nine, una sua commedia scritta nel 1981 e liberamente ispirata dal film 8½ di Federico Fellini, è diventata un musical di successo di pubblico e di critica, con oltre duemila repliche. L’ultimo revival, con Antonio Banderas interprete, è rimasto per molti mesi in cartellone al teatro Eugene O’ Neil, a Broadway. Negli USA ci sono state 36 produzioni di Nine; una a Londra, una a Parigi ed una a Tokyo. Molti i riconoscimenti all’autore teatrale, fanno un elenco lunghissimo. Si citano tra gli altri il premio Selezione O’ Neil, il Richard Rogers, l’Outer Critics, l’Heritage and Culture, l’Otto Drama Desk Awards e ben cinque “Tony Award”, che per il teatro sono come gli Oscar per il cinema.
Goffredo Palmerini, com.unica 8 luglio 2022