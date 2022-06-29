In ogni tappa: ospiti, giochi e gadget gratuiti e lancio della campagna per la sicurezza stradale e contro l’abbandono

“Tu hai 4 ruote, loro 4 zampe. La tua prudenza ci farà tornare a casa”, con questo slogan torna la seconda edizione del Pet Camper Tour che quest’anno si propone come campagna di sensibilizzazione viaggiante, in collaborazione con Anas (Gruppo Fs Italiane), in difesa di tutti gli animali, abbandonati o selvatici, purtroppo spesso vittima di incidenti a causa della velocità. Migliaia di impatti sulle strade che coinvolgono, in alcuni casi drammaticamente, gli stessi umani. Ecco quindi che l’associazione Pet Carpet, ente educativo e culturale per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali, fondato e presieduto dalla giornalista Federica Rinaudo, ritorna on the road con lo scopo di evidenziare queste tematiche particolarmente delicate durante la stagione estiva, nella quale si registra da sempre il più alto picco di abbandoni.

Una serie di tappe, quest’anno previste dall’1 al 17 luglio 2022 tra Lazio, Toscana, Abruzzo, nelle quali esperti, volontari delle associazioni, testimonial, sono pronti a dispensare consigli e raccomandazioni rispetto al comportamento corretto da adottare mentre si è alla guida: come affrontare pericoli imprevisti, cosa fare in caso di avvistamento di un animale in strada, chi contattare in caso di collisione. Il progetto, realizzato grazie al sostegno di Vitakraft e Pet Store Conad, include diverse iniziative dedicate al forte legame che unisce uomini e animali. In ogni tappa, rigorosamente all’aperto, sarà possibile partecipare gratuitamente a giochi e quiz per ricevere gadget a tema, ma anche lasciare video dediche del cuore.

Gli amanti degli animali potranno, infatti, raccontare la loro esperienza con gli amici a quattro zampe, con le ali, con la coda, al team di videomaker presenti nelle varie località e partecipare, sempre gratuitamente, al Pet Carpet Film Festival, la kermesse internazionale dedicata al mondo animale e divisa in varie sezioni: cortometraggi, dediche, cinema d’animazione, documentari e foto. Testimonial del Pet Camper 2022 l’attore Enzo Salvi e Zita, la dolce bassottina che gira il mondo per una mission solidale su due ruote con il suo inseparabile umano, Cosimo Pintore (nella foto in alto).

Le tappe del camper nel Lazio toccheranno 1 luglio Policlinico Tor Vergata, 2 luglio parco acquatico Aquafelix di Civitavecchia, 3 luglio parco divertimenti Fantastico Mondo del Fantastico a Lunghezza (con ingresso gratuito per i bambini). In Toscana: 9 e 10 luglio rispettivamente centro commerciale Acquerta di Cecina e Dog Beach San Vincenzo di Livorno, mentre in Abruzzo il 16 e il 17 luglio area faunistica Rocca San Giovanni (Ch) e parco acquatico Aqualand di Vasto.

Info www.petcarpetfestival.it

com.unica, 29 giugno 2022