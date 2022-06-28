Dal 2 luglio al 18 settembre una kermesse diffusa per far comprendere cosa voglia dire transizione ecologica, economia circolare, sviluppo sostenibile

Dopo il grande successo ottenuto nello scorso 2021 e nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1, in collaborazione con tante altre associazioni in network, propone la III edizione di Fai la Differenza, c’è… Il Festival della Sostenibilità, dal 2 luglio al 18 settembre 2022. Novità di questa stagione sono le attività che si realizzeranno nella Biblioteca Laurentina | Centro Culturale Elsa Morante dal 13 al 16 luglio.

IL FESTIVAL – Il Festival, che ha vinto l’Avviso Pubblico “Estate Romana” per il triennio 2020 – 2022, prevede una serie di iniziative che hanno sposato la filosofia della sostenibilità, attraverso, l’intrattenimento green / educational, la cultura, l’arte, l’artigianato e l’innovazione. Si propone inoltre di diffondere, tra i giovani, e ricordare agli adulti, i contenuti del riciclo, il rispetto dell’ambiente e la tutela del pianeta in cui viviamo. Intende quindi condividere valori e comprendere meglio – in modo partecipativo – cosa voglia dire economia circolare e sviluppo sostenibile in funzione dei diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 creata dall’Onu.

IL PROGRAMMA – L’articolato calendario di appuntamenti prevede “rappresentazioni laboratoriali con musica” con band che hanno sposato i canoni della sostenibilità; laboratori per bambini, che raccontano il difficile rapporto tra l’uomo e la natura;

installazioni e opere innovative di Urban Art; atelier di riciclo realizzati dagli artigiani che saranno presenti al festival; l’esposizione di opere d’arte e di riciclo creativo; laboratori formativi di diversa natura dedicati ai concetti di recupero e riuso in un’ottica di riciclo; giochi green & educational che daranno spazio alla partecipazione, condivisione, fantasia e creatività. Gli appuntamenti coinvolgeranno: il Centro Commerciale Euroma2, la Biblioteca Laurentina | Centro Culturale Elsa Morante, il Parco degli Scipioni ne La Città in Tasca, Esposizioni nella Serra del Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Brancaccio e il Parco Centrale del lago dell’Eur di Roma – Zattera Cythera. Tutte le attività di Fai la differenza, c’è… il festival della Sostenibilità sono totalmente gratuite.

Le attività presso il Centro Commerciale Euroma2, dal 10 luglio al 12 settembre 2021

IL CONTEST ARTISTICO – Da sabato 2 luglio a domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa, appuntamento con Contesteco, l’esposizione e concorso d’arte e design sostenibile “+ eco del web”. Una sfida di design artistico che attraverso il contest si propone di coinvolgere appassionati d’arte che possono raccontare, grazie all’obiettivo della propria macchina da presa, lo zoom della propria fotocamera o le proprie capacità creative, i temi del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e rinnovabili. Unico requisito per partecipare a questa edizione è stato realizzare un’opera che doveva avere come concept: “A 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini – Uno sguardo al futuro per risvegliare le coscienze, partecipare al cambiamento, raggiungere il benessere collettivo e individuale con equità e in modo sostenibile”.

A 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Contesteco intende quindi rendere omaggio al suo pensiero visionario, che ha saputo essere precursore nel comprendere che ci fosse bisogno di un percorso di sviluppo “sostenibile”, che coinvolgesse non l’individuo, ma l’intero genere umano. Dalla convinzione profetica del Maestro, che antepone il progresso allo sviluppo, all’attuazione del grande progetto sociale e planetario dell’Agenda 2030, è nato l’assunto per partecipare al contest di questa stagione.

Da sabato 9 luglio a domenica 11 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 21.00 Contesteco Exhibition. In questo periodo, oltre agli artisti e/o appassionati d’arte del riciclo che avranno partecipato al contest, molti artisti emergenti e non presenteranno, fuori concorso, alcune opere d’arte e di design, corti e fotografie, dedicate ai concetti di sviluppo sostenibile del pianeta. Sempre nel contesto di Contesteco Exhibition verrà allestita l’Esposizione Fotografica Obiettivo Terra, organizzata dalla Fondazione UniVerde e dedicata al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che compie 100 anni celebrati all’Auditorium Ennio Morricone alla presenza del Presidente Mattarella.

I TALK DI “DA VENTI A TRENTA” – Da sabato 2 a domenica 10 luglio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 circa “Da venti a trenta”. In questo spazio ogni giorno interviste a esperti di settore – giornalisti, imprenditori, manager; personaggi del mondo della scienza, della cultura e della società civile – per illustrare attraverso le loro esperienze e i loro racconti, gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tra cui vogliamo evidenziare Mauro Spagnolo – Direttore di Rinnovabili.it, Salvatore Magri – navigatore oceanico, Prof. Luca Fiorani – ricercatore ENEA, Prof. Angelo Lalli – Università La Sapienza di Roma, Sergio Ferraris – Direttore della rivista Quale Energia, Prof. Fausto Manes – Università La Sapienza di Roma, Dr.ssa Anna Parasacchi – membro del consiglio della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Prof. Pasquale de Muro – Università Roma Tre, Prof.ssa Lucia Valente – Università La Sapienza di Roma, Geo Florenti – innovatore e artista di eco-luce, Prof.ssa Paola Profeta – Università Bocconi Milano, Fabio Camilli – responsabile del settore Sitting Volley della FipavLazio e tanti altri esperti ancora che troverete in calendario nel sito web.

L’ECO-FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA’ – sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 19.30 circa appuntamento con l’Eco-Festival della Sostenibilità. Un weekend dedicato alla sostenibilità, in cui vengono presentate idee, soluzioni, aziende, organizzazioni e realtà del territorio legate al mondo della filosofia e della cultura sostenibile; Federazioni e Associazioni che raggruppano e rappresentano il meglio del settore delle rinnovabili, del riciclo e dell’artigianato sostenibile. Una kermesse nella quale artisti, artigiani, start up, imprese innovative di settore, potranno farsi conoscere dal largo pubblico, illustrando la propria attività per promuovere i prodotti e/o le buone prassi che consentano di diffondere e sensibilizzare i cittadini sui temi del recupero, riuso e riciclo, nel rispetto dell’ambiente; delle fonti d’energia pulite e rinnovabili e della conoscenza dei concetti di uno “sviluppo sostenibile del pianeta”, dell’economia circolare e dell’Agenda 2030. Un evento dedicato sia agli adulti che alle bambine e ai bambini e ai giovani, con tante iniziative in programma, partendo dagli espositori artisti o appassionati dell’arte del riciclo, passando per gli artigiani e le start-up con cui organizzeremo laboratori, atelier e workshop.

I FAB/LAB POINT – Nel contesto del Centro Commerciale Euroma2 si apriranno i Fab/Lab Point, spazi che si caratterizzeranno e distingueranno ognuno per il proprio scopo.

Fab/Lab dello storytelling: artisti, artigiani, imprenditori delle start up si confronteranno per parlare della loro idea di innovazione, di economia circolare e di sviluppo sostenibile, di salute e benessere, di qualità della vita, raccontandosi al microfono di giornalisti e rispondendo alle domande del pubblico.

Fab/Lab del riciclo creativo e itinerante: in ogni spazio dedicato agli artigiani/artisti, si svolgeranno – nel rispetto di un palinsesto ben definito – dei laboratori e degli atelier di riciclo creativo, che guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti del riciclo artigianale e artistico.

“Padrone di casa e guida” per il pubblico un personaggio ormai molto conosciuto e davvero particolare Cico Riciclo, alias Gianluca delle Fontane, che condurrà – con la splendida “mise” realizzata dall’Artista Roberto De Francisci – i partecipanti, gli spettatori o solo curiosi nei diversi spazi e attività di questo evento. Insieme a Cico Riciclo, consigli, giochi e animazioni per vivere in un mondo più sostenibile.

com.unica, 28 giugno 2022