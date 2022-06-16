Romantico, appassionato, travolgente. Quale è il tuo bacio? In tutto il mondo questo piccolo grande atto d’amore viene festeggiato con varie ricorrenze. La Giornata mondiale del bacio si celebra il 6 luglio, mentre in quella internazionale ogni nazione ha le sue preferenze: in Italia si ricorda il 13 aprile, in India il 13 febbraio, mentre negli Stati Uniti quella nazionale è fissata per il 22 giugno.

E allora dato che questo semplice gesto del cuore, oltre alla sfera emozionale, fa anche bene alla salute (aumenta il battito cardiaco migliorando la circolazione sanguigna) il parco acquatico Aquafelix ha deciso di organizzare un evento speciale, una sfida sentimentale a passo di danza: #dattiunabachata.

Sul palco i ballerini della scuola di ballo di bachata sensual “Mafia Latina” saranno alle prese con un contest che invita gli innamorati, gli amici, ma anche genitori e figli a scatenarsi nel divertimento dal ritmo caraibico. Questo ballo tipico originario della Repubblica Dominicana diventa, nella sua evoluzione al passo con i tempi moderni, il protagonista incontrastato dell’evento, previsto il 18 giugno nella suggestiva location di Civitavecchia, che trasformerà il parco in una pista a cielo aperto regalando a tutti una ritrovata possibilità di entrare in contatto e relazionarsi dopo le lunghe chiusure dovute alla Pandemia.

Dopo un vivace ed elettrizzante show, nel quale i bravissimi allievi si esibiranno in una performance accattivante a bordo piscina, tutti gli ospiti del parco potranno partecipare gratuitamente al workshop di bachata con esperti insegnanti, grazie ai quali apprendere alcune rapide, facili ed utilissime nozioni per poi scatenarsi nella divertente competizione che premierà la coppia che sarà riuscita a darsi il bacio più lungo (sulla bocca o sulla guancia) durante il sensuale movimento del bacino. Chi saranno i più bravi della sfida Bachata al Bacio?

com.unica, 16 giugno 2022