Il 16 giugno la XX Giornata della Formazione Manageriale Asfor, organizzata in collaborazione con CFMT – Centro di Formazione Management del Terziario

Appuntamento in diretta streaming dalle 9.30 alle 13.30

Milano, 15 giugno 2022 – L’onda lunga della pandemia ha cambiato profondamente la realtà in cui viviamo e non ci sono segnali che le cose torneranno come prima: l’intera compagine delle relazioni sociali ha subito una trasformazione radicale, che ha coinvolto anche la cultura del lavoro e il mondo della formazione.

Nella società ibrida, in cui i rapporti scorrono senza soluzione di continuità dal fisico al digitale, dal presente al remoto, anche le imprese e le organizzazioni sono diventate ibride, assecondando le nuove modalità di interazione. Il cambiamento incide sul significato stesso del lavoro, sulle motivazioni delle persone e sulla loro ricerca di senso, specie per i giovani. A loro volta, i processi di apprendimento e i modelli formativi sono chiamati a supportare un mondo e un’economia in rapido mutamento.

In che modo e in che misura l’evoluzione del lavoro influenza la formazione manageriale? Come cambiano l’engagement e la retention delle persone nelle nuove realtà ibride? In che direzione deve muoversi la leadership e quali nuovi bisogni formativi emergono? Sono alcune delle domande che guideranno il confronto tra studiosi, manager, imprenditori e formatori della XX Giornata della Formazione Manageriale ASFOR.

Nel corso dell’evento saranno presentati i risultati preliminari della ricerca “Trend della formazione manageriale continua nelle imprese”, condotta nell’ambito dell’Osservatorio Managerial Learning ASFOR – CFMT 2022.

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione obbligatoria attraverso la scheda di adesione dal sito www.asfor.it.

Per informazioni: Segreteria Organizzativa ASFOR I Tel. 0258328317 – info@asfor.it

ASFOR – Associazione Italiana per la Formazione Manageriale

Con ricerche, convegni e seminari di approfondimento, Asfor promuove il confronto sui temi più rilevanti della cultura d’impresa, della formazione manageriale, dell’evoluzione del mondo del lavoro. Attraverso il proprio sistema di accreditamento, avviato nel 1989, Asfor collabora con le principali associazioni internazionali allo sviluppo e alla condivisione di buone pratiche per la valutazione dei percorsi formativi Master, MBA, Executive e delle Corporate Academy. Il sistema ASFOR riunisce oltre 80 associati, tra cui le principali Business School italiane di appartenenza universitaria o indipendenti, numerose società di consulenza e formazione nonché le Corporate Academy di grandi gruppi privati e pubblici e di alcuni ordini professionali. Nel 2013, ASFOR ha fondato APAFORM – Associazione Professionale Asfor dei Formatori di Management (www.apaform.it), che qualifica i professionisti della formazione manageriale ai sensi L. 4/2013, e dal 2020 pubblica il magazine digitale formaFuturi.news. Nel 2021 Asfor ha celebrato il cinquantenario della propria fondazione.

CFMT – Centro di Formazione Management del Terziario

CFMT – Centro di formazione management del terziario – supporta l’employability dei dirigenti e contribuisce al miglioramento della competitività delle aziende del Terziario e lo fa da oltre venti cinque anni. È nato da un’intuizione di Confcommercio e Manageritalia per affermarsi come il centro di formazione di alto livello pensato per guardare al futuro e nel tempo ha saputo ampliare i servizi per i suoi associati. La Community di Cfmt si compone di più di 25.000 dirigenti e 8.600 aziende associate: una rete aperta di manager, specialisti e professionisti uniti dalla passione per l’innovazione e lo sviluppo delle conoscenze, capaci di creare valore attraverso la collaborazione e lo scambio di esperienze. L’offerta di Cfmt non si struttura intorno alla singola attività formativa, ma ha come obiettivo quello di far vivere all’associato un’esperienza di apprendimento “blended”, facilitando la personalizzazione dei percorsi a vantaggio dell’efficacia.

com.unica, 15 giugno 2022