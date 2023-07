Allegro con saudade. Pianocity – Corte Policreti, sabato 18 giugno 2022 ore 21.00

Sarà Pordenone a rimanere stupita nell’ascolto delle musiche classiche brasiliane, il 18 giugno p.v., in occasione di uno degli appuntamenti dell’annuale Pianocity. Alle ore 21.00 presso la Corte Policreti si esibirà in concerto la pianista Miriam Di Pasquale Baumann con Allegro con Saudade.

L’esploratrice di universi sonori, conoscitrice di diverse culture e viaggiatrice tout court, con numerosi concerti internazionali, eseguirà un programma con musiche di Villa-Lobos, Santoro, Gonzaga, Gnattali e Nazareth.

Mossa da sempre dal desiderio di conoscere le persone, le anime, altri mondi e linguaggi, la musicista e musicologa milanese si è diplomata in pianoforte a pieni voti, ha poi volato a Parigi per studiare con diversi Maestri tra i quali G. Cziffra. Ha successivamente scoperto le sonorità del clavicembalo con O. Dantone. Tra i suoi interessi anche la musica da camera che ha studiato con N. Brainin, Chiarappa, Sirbu. Può vantare tre lauree e sette master.

Innamorata del Brasile ha trascorso alcuni anni a Rio, dove ha approfondito un repertorio sconosciuto in Europa: suoi i progetti Allegro con Saudade e Pianobrasileiro. Con Marcia Guimaraes, P. Morandini e T. Camargo Guarnieri è stata interprete di prime europee di brani di Mignone, Camargo Guarnieri, Santoro, Guastavino, Nazareth, Nobre e tanti altri. Ha registrato per PAN-Pot, Rivalto, Raitrade, DaVinci e UraniaRecords. Molte le sue apparizioni su vari canali televisivi. Collabora con Luigi Picardi (radioVaticana) a trasmissioni sulla musica sudamericana classica. Per prima, oltre 20 anni fa, Miriam Baumann ha introdotto in Italia la “Musica colta Brasiliana” del periodo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, riproposta con arrangiamenti moderni. Molti di questi autori sono musicisti oriundi italiani con un patrimonio di formazione musicale classica europea, che si sono fatti contaminare dai suoni, dai ritmi, dai colori della terra che li ha accolti. Allegro con Saudade è un viaggio musicale che parte dalla musica classica di oltre un secolo fa per arrivare all’odierno, inconfondibile, stile brasiliano. Il titolo dello spettacolo utilizza due parole a loro modo uniche, universali e intraducibili.

È appena uscito il CD “Heitor Villa-Lobos – Piano Works”, molto apprezzato dalla critica e particolarmente ascoltato anche sui social.

www.miriambaumann.com

https://www.youtube.com/user/CRomaPiano

com.unica, 13 giugno 2022

Allegro con saudade

Pianocity Pordenone – Corte Policreti

Sabato 18 giugno 2022 ore 21.00

https://pianocitypordenone.it/eventi/miriam-di-pasquale-baumann