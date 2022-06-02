Anteprima assoluta giovedì 16 giugno alle ore 18.30 nella sezione BIOGRAFILM ART & MUSIC. “La bellezza, per me, è una forma di cultura”

Il primo documentario realizzato sull’opera e la vita di uno dei più grandi fotografi al mondo sarà presentato in anteprima assoluta al Biografilm Festival 2022, Bologna 10-20 giugno, nella sezione fuori concorso Biografilm Art & Music.

Il film, un vero biopic, ripercorre la vita di Gian Paolo Barbieri, dagli esordi a Roma, passando per Cinecittà e Parigi, attraverso i suoi scatti, i suoi ricordi e le testimonianze di modelle, stilisti, galleristi, collaboratori, curatori e critici d’arte. Gli esordi e la consacrazione negli anni ’70, ‘80 e ‘90, fino agli ultimi anni, caratterizzati dalla nascita della Fondazione Gian Paolo Barbieri, la vecchiaia e la malattia.

I maestri Tom Kublin e Richard Avedon; le icone di cultura e bellezza, tra cui Audrey Hepburn, Ava Gardner, Sofia Loren, Elisabeth Taylor e Monica Bellucci; il teatro e il cinema, sue grandi fonti di ispirazione, da cui ha preso linfa, luce, dimensione; la moda, in cui ha trovato la fama, grazie anche al padre, proprietario negli anni Cinquanta di un negozio di tessuti, che diventeranno protagonisti assoluti della sua ispirazione scenografica, permettendogli di comprendere al meglio Valentino, Versace, Ferré, Armani e altri grandi stilisti.

La macchina da presa è al servizio delle emozioni che il protagonista stesso fa trapelare nei suoi racconti. Il materiale d’archivio testimonia una vita spesa per la fotografia. I corpi, la natura, le donne.

Oggi Gian Paolo continua il suo percorso creativo, ancora più ispirato. Un ritratto tra passato e presente, la storia di un uomo mosso dalla passione, costellata di infiniti scatti fotografici di impareggiabile valore artistico, sempre volti alla ricerca della bellezza.

Il film, prodotto da Moovie in collaborazione con la Fondazione Gian Paolo Barbieri, è stato scritto da Emiliano Scatarzi con Federica Masin, co-autrice e produttrice delegata. Preziosa per lo sviluppo del progetto la collaborazione con Leica, sponsor del film.

Saranno presenti a Bologna Gian Paolo Barbieri, il Presidente della Fondazione Gian Paolo Barbieri Emmanuele Randazzo, il regista Emiliano Scatarzi, l’autrice e produttrice Federica Masin.

com.unica, 2 giugno 2022