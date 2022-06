Diego Brasioli (ambasciatore italiano): “Le eccellenze di questa regione esercitano un fascino grandissimo per un bacino di utenti qualificato come quello lussemburghese”

Le celebrazioni della Festa Nazionale in Lussemburgo vedono la partecipazione di una importante delegazione della Regione Emilia Romagna, guidata dal suo Presidente Stefano Bonaccini (accompagnato dall’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio Andrea Corsini e dall’Assessore alle Politiche Agricole e Agroalimentari Alessio Mammi), nell’ambito di una missione economica promossa dall’Ambasciata d’Italia in collaborazione con l’Agenzia ICE-Bruxelles e la Camera di commercio Italo-Lussemburghese (CCIL).

Nei tre giorni della missione (1-3 giugno 2022), culminata nei festeggiamenti della ricorrenza della Repubblica Italiana a cui prendono parte esponenti del governo e delle istituzioni lussemburghesi, oltre che autorevoli membri della numerosa comunità italiana presente nel Granducato, la delegazione dell’Emila Romagna avrà proficui contatti di lavoro con il Ministero dell’economia lussemburghese e l’opportunità di visitare progetti qualificati nei settori ad alto valore tecnologico aggiunto e dell’innovazione, così come nei settori dell’agricoltura sostenibile e dei “big data”.

Il Presidente Bonaccini, che avrà anche un incontro di lavoro con il Primo Ministro Xavier Bettel, e che si era già recato nel Granducato lo scorso anno, intende riaffermare che la Regione Emilia Romagna trova nel Lussemburgo un paese caratterizzato da un vivace spirito imprenditoriale vocato alle nuove tecnologie e alla sostenibilità, un partner ideale per sviluppare importanti sinergie operative. “Il Lussemburgo è molto vicino all’Italia e il forte interesse riservato alla delegazione emiliano-romagnola e al suo Presidente costituisce una testimonianza concreta dell’intensità dei rapporti culturali e economici che intercorrono tra i due paesi”, sostiene l’Ambasciatore italiano Diego Brasioli che aggiunge: “la Regione delle eccellenze eno-gastronomiche, delle automobili più prestigiose al mondo, dei Gran Premi di Formula 1 e di moto GP, dei super-computer, dell’innovazione tecnologica e della ricerca scientifica, con le sue bellezze paesaggistiche e le sue attrazioni turistiche, esercita un fascino grandissimo per un bacino di utenti qualificato e ad alto potenziale come quello lussemburghese”.

La Regione Emilia Romagna, nota come la Food Valley d’Italia, sarà anche celebrata per i suoi prodotti agroalimentari DOP e IGP, nell’ambito dell’attività “Authentic Italian Table” promossa dalla Camera di Commercio Italo-Lussemburghese e dall’Ambasciata d’Italia in concomitanza della festa nazionale. “I prodotti dell’Emilia Romagna quali il Parmigiano Reggiano e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena sono tra i più noti a Lussemburgo” afferma il Presidente della Camera di Commercio Italo-Lussemburghese Fabio Morvilli “per tale ragione l’evento si iscrive anche nell’ambito del progetto True Italian Taste, volto alla promozione dei prodotti autentici, alla lotta alla contraffazione alimentare e all’italian sounding”.

Non mancherà un momento culturale di eccezionale rilievo: l’ambasciata ha voluto celebrare la ricorrenza del 2 giugno con una originale rappresentazione teatrale del noto giornalista Federico Buffa, che, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle: Italia Mundial, nel quarantesimo anniversario della storica vittoria degli Azzurri ai mondiali di calcio di Spagna 82. Federico Buffa, che ha scelto il Lussemburgo per la sua prima rappresentazione teatrale all’estero, racconterà con il suo inconfondibile stile, di fronte a un folto pubblico di connazionali e amici dell’Italia, quell’indimenticabile vittoria della nostra Nazionale, con i gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

È previsto inoltre un momento di degustazione dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Regione Emilia-Romagna, organizzato presso il circolo più prestigioso del Granducato, con una cena gourmet della Chef stellata Maria Luisa Mazzocchi del ristorante “La Palta” di Borgonovo Val Tidone (PC). Il Presidente Bonaccini terrà infine una lezione all’Università del Lussemburgo, dove affronterà con gli studenti il tema della ripresa economica dell’Europa, portando l’esempio dell’azione intrapresa in questo campo dall’Emilia Romagna.

