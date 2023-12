Il 28 aprile, alle ore 10.30, presso il Comune di Arzachena sarà presentato al Consiglio comunale il progetto Arzachena Civiltà Millenaria. L’Istituto di scienze del patrimonio culturale del Cnr ha lavorato in questi mesi alla realizzazione di un museo virtuale “a cielo aperto” per la Gallura di ieri, di oggi e di domani.

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Arzachena intende quindi far conoscere non solo le bellezze della Costa Smeralda ma anche la sua storia e i paesaggi millenari. Arzachena Civiltà Millenaria prende vita in maniera semplice, immediata ma coinvolgente nel sito web www.arzachenaciviltamillenaria.it, portale di accesso per l’esperienza virtuale di alcuni luoghi-simbolo del territorio gallurese: la necropoli neolitica de Li Muri, e il sito nuragico de La Prisgiona, collocati nel comune di Arzachena. Due esperienze virtuali, narrate digitalmente, che attendono solo di essere inserite in un circuito vivo di tanti altri siti archeologici oggi visibili ma non sempre accessibili sul territorio.

Dal sito web di Arzachena Civiltà Millenaria è possibile ripercorrere le fasi progettuali che hanno visto ricercatori esperti di diverse discipline, lavorare sul campo e in laboratorio al fine di restituire digitalmente, mediante un approccio scientifico, l’immagine de Li Muri e de La Prisgiona come la vediamo e riconosciamo oggi e come poteva apparire in passato. Non solo, dal sito è possibile approfondire la storia dei due siti archeologici, ammirare le splendide immagini ricostruttive, elaborate secondo la più recente bibliografia edita, e consultare le infografiche descrittive di supporto alla comprensione degli elementi architettonici dei due siti.

La parte più intrigante di www.arzachenaciviltamillenaria.it è quella interattiva, sviluppata sul framework web ATON, di Cnr-Ispc, frutto di anni di ricerca e sviluppo. Direttamente dal sito web di progetto o attraverso i seguenti link è possibile esplorare i due siti in 3D, interrogare i molteplici punti di interesse e confrontare Presente e Passato con un solo click.

Le stesse ricostruzioni tridimensionali seguono una filiera scientifica di lavoro, puntuale e comprovata, grazie a molti casi studio ed esperienze ricostruttive di altissimo livello sui più grandi monumenti dell’antichità italiani e stranieri.

Arzachena Civiltà Millenaria ha altresì prodotto un innovativo racconto multimediale del territorio gallurese ravvisabile dapprima nel video promozionale del progetto, sempre accessibile dal sito web, e dai video panoramici a 360 gradi, fruibili tramite dispositivo mobile e visore immersivo.

com.unica, 28 aprile 2022