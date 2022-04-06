Zelensky all’Onu: “I russi si sentono colonizzatori, vogliono ridurci in schiavitù”
Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è intervenuto in video collegamento con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per parlare delle stragi dei civili a Bucha e in altre città. “Dov’è il Consiglio di sicurezza dell’Onu? Dov’è la pace? Dove sono le garanzie che le Nazioni Unite devono dare? Bisogna che ogni aggressore venga fermato per arrivare alla pace”, ha esordito Zelensky in video conferenza. “Ora il mondo vede quello che l’esercito russo ha fatto a Bucha, ma deve ancora vedere quello che ha fatto in altre zone. È solo uno degli esempi. Vorrei ricordarvi lo scopo della nostra associazione: mantenere la pace. A causa delle azioni della Russia stanno avvenendo i peggiori crimini di guerra della nostra Storia”.
Immediata la replica di Mosca. L’ambasciatore russo all’Onu, Vasily Nebenzya, si è rivolto direttamente a Zelensky affermando che le sue accuse sono “infondate e non confermate da testimoni oculari”. Poi ha sottolineato che Mosca ha contribuito a creare corridoi umanitari a Mariupol e ha evacuato cittadini ucraini in Russia: “Lo hanno chiesto volontariamente, senza coercizione o rapimento, come insinuano i colleghi occidentali”, ha aggiunto. Nel suo discorso Zelensky ha accusato Mosca di “deportare i cittadini ucraini catturati” verso i propri territori.
“Hanno sparato a donne fuori dalle loro case, hanno ucciso intere famiglie e bambini e hanno cercato di bruciarne i corpi”, ha detto Zelensky. “Mi rivolgo a voi per ricordare la memoria di civili che sono stati torturati e uccisi, mutilati, schiacciati con i carri armati, molte donne sono state stuprate”, ha detto. Alcune delle vittime, ha continuato il leader ucraino, “sono state fucilate per le strade, altre sono stati gettati nei pozzi. Sono stati uccisi nei loro appartamenti, le loro case fatte saltare in aria dalle granate”. Le azioni dei soldati russi in Ucraina non sono diverse da quelle di “organizzazioni terroristiche come l’Isis”, ha detto Zelensky accusando Mosca di “distruggere sistematicamente ogni diversità etnica e religiosa”, ha affermato il presidente ucraino. “L’idea della Russia è sempre stata quella di uccidere quanti più civili, di evitare che lasciassero il Paese”, ha detto Zelensky. “I russi si sentono colonizzatori, vogliono la nostra ricchezza, vogliono ridurci in schiavitù, vogliono farci diventare schiavi muti. Stanno rubando tutto, dal cibo ai gioielli”.
“Daremo massimo accesso ai giornalisti, alle associazioni internazionali, siamo nel 2022 e abbiamo mezzi per mostrare al mondo quello che succede nel nostro Paese. Così riusciremo a dimostrare chi sono i colpevoli e i peggiori criminali di guerra del mondo saranno puniti”, ha dichiarato Zelensky. “L’Onu deve agire per la pace in Ucraina. Altrimenti le opzioni sono o rimuovere la Russia dal Consiglio o dissolvere le Nazioni Unite, e credo che questa ultima opzione non piaccia a nessuno”.
“I militari russi e i loro comandanti devono essere processati per crimini di guerra”, ha detto il presidente ucraino. “Dopo la Seconda guerra mondiale i criminali sono stati processati a Norimberga. Serve un tribunale sul modello di Norimberga per processare la Russia per i suoi crimini di guerra in Ucraina”, ha proposto il presidente ucraino. Zelensky ha continuato dicendo che “centinaia di migliaia di ucraini sono stati già deportati in Russia”. Mosca “vuole rendere l’Ucraina uno Stato schiavo”. Il presidente ucraino ha poi annunciato un video sugli orrori commessi dalla Russia in Ucraina. Dopo qualche problema tecnico, il video è stato trasmesso. Nel filmato immagini molto dure di civili, inclusi bambini, uccisi in città dell’Ucraina come Irpin, Dymerka, Motyzhin. “Quello che abbiamo visto a Bucha lo abbiamo visto in altri posti”, ha ribadito Zelensky. Alla fine del suo discorso c’è stato un lungo applauso.
com.unica, 6 aprile 2022