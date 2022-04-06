Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è intervenuto in video collegamento con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per parlare delle stragi dei civili a Bucha e in altre città. “Dov’è il Consiglio di sicurezza dell’Onu? Dov’è la pace? Dove sono le garanzie che le Nazioni Unite devono dare? Bisogna che ogni aggressore venga fermato per arrivare alla pace”, ha esordito Zelensky in video conferenza. “Ora il mondo vede quello che l’esercito russo ha fatto a Bucha, ma deve ancora vedere quello che ha fatto in altre zone. È solo uno degli esempi. Vorrei ricordarvi lo scopo della nostra associazione: mantenere la pace. A causa delle azioni della Russia stanno avvenendo i peggiori crimini di guerra della nostra Storia”.

Immediata la replica di Mosca. L’ambasciatore russo all’Onu, Vasily Nebenzya, si è rivolto direttamente a Zelensky affermando che le sue accuse sono “infondate e non confermate da testimoni oculari”. Poi ha sottolineato che Mosca ha contribuito a creare corridoi umanitari a Mariupol e ha evacuato cittadini ucraini in Russia: “Lo hanno chiesto volontariamente, senza coercizione o rapimento, come insinuano i colleghi occidentali”, ha aggiunto. Nel suo discorso Zelensky ha accusato Mosca di “deportare i cittadini ucraini catturati” verso i propri territori.