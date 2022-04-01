È online da oggi il sito www.studiarelashoah.it un nuovo strumento didattico pensato per i docenti e per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che illustra le radici storiche e l’evoluzione della persecuzione antiebraica in Italia.

Realizzato dagli storici della Fondazione Museo della Shoah, Amedeo Osti Guerrazzi, Isabella Insolvibile e Marco Caviglia, e realizzato grazie al contributo di Roma Capitale il sito è stato presentato ieri, 30 marzo 2022, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio alla presenza dell’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli e del Presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia. Con questa iniziativa la Fondazione rinnova ancora una volta il suo impegno nel portare avanti la memoria storica, con un occhio di riguardo ai giovani, da sempre al centro delle iniziative realizzate dalla Fondazione.

“È un’iniziativa rivolta alla scuola, principalmente, verso cui la Fondazione ha sempre avuto un’attenzione particolare”, ha commentato il Presidente Mario Venezia. “È un sito che fornisce contenuti necessari sia agli studenti che ai docenti per poter lavorare in classe e stimolare curiosità e voglia di approfondire”.

Cinque sezioni tematiche principali, ognuna delle quali declinata in diversi capitoli, corredati da testi, immagini, mappe tematiche e link a contenuti multimediali con un approfondimento su alcune delle biografie dei protagonisti della Shoah in Italia tra persecutori, figure politiche e vittime. Tutti i materiali saranno accessibili agli studenti, in modo da poterli utilizzare per eventuali lavori di ricerca. Un percorso narrativo che connette luoghi, avvenimenti, testimonianze e documenti con l’intento di coniugare Storia e Memoria.

com.unica, 1 aprile 2022