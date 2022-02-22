A seguito di una richiesta di assistenza di emergenza da parte del governo ucraino a causa della minaccia di un ulteriore aggravarsi della situazione, la Commissione europea coordina la consegna di forniture essenziali per assistere la popolazione civile attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE. L’obiettivo è sostenere gli sforzi di preparazione dell’Ucraina a tutti gli scenari possibili.

“L’UE esprime piena solidarietà al popolo ucraino, anche attraverso un sostegno concreto”, sottolinea il Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarcic. “Non appena l’Ucraina ha chiesto assistenza, ci siamo mobilitati 24 ore su 24 per aiutare le autorità. È in corso un’assistenza immediata della protezione civile. Slovenia, Romania, Francia, Irlanda e Austria hanno già presentato le prime offerte e nei prossimi giorni mi attendo un ulteriore sostegno da parte di altri Stati membri dell’UE”.

Il sostegno iniziale offerto attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE comprende attrezzature mediche e una stazione medica, tende e generatori elettrici provenienti da Slovenia, Romania, Francia, Irlanda e Austria.

Il centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’UE è in costante contatto con le autorità ucraine per inviare assistenza supplementare e l’UE è pronta a fornire sostegno come richiesto.

com.unica, 22 febbraio 2022