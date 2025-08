“Roma Città Aperta, gli anni della guerra” è un gruppo di appassionati che dal 2013 promuove su Facebook la ricerca, la divulgazione storica e la conservazione della memoria dei fatti accaduti nella città di Roma e nel Lazio durante gli anni di guerra (1940-1944), e gli anni immediatamente antecedenti e successivi al secondo conflitto mondiale.

È il percorso storico-sociale che porta a ritrovare e a rivivere i 268 giorni dell’occupazione nazista, il bombardamento di San Lorenzo, il rastrellamento del Ghetto, le chiese e i conventi affollati di ebrei e di partigiani in fuga dalle retate, gli alberghi di via Veneto occupati dai comandi nazisti, l’azione di via Rasella e la strage delle Fosse Ardeatine, la rivolta dei quartieri popolari e la Resistenza, le spie, le armi clandestine in anonime botteghe. Infine la Liberazione e l’arrivo degli americani nella notte tra il 4 e il 5 giugno 1944.

Il gruppo raccoglie testimonianze e documentazioni (documenti, fotografie, manifesti, prodotti multimediali), che vanno ad arricchire un archivio online a disposizione di tutti gli interessati.

Tutto questo con l’unico intento di promuovere la Memoria e per servire il bene irrinunciabile della Pace.

Amministratori del gruppo:

Emanuele Clementi

Architetto, nato nel quartiere Appio Latino 45 anni fa, collabora da anni con lo studio ABDR di Roma. Nel 2013 fonda insieme ad alcuni appassionati di storia del XX secolo il progetto “Roma Città Aperta”.

Carlo Galeazzi

Architetto, nato nel 1951 nel rione Monti, appassionato di storia, da anni, accanto alla sua attività professionale, si dedica alla ricerca e all’approfondimento delle vicende accadute a Roma durante la guerra.

Marcello Remia

Nato a Roma nel 1949. Pensionato della Zecca dello Stato. Poeta e fotografo, appassionato di storia, e in particolare della storia della Resistenza italiana.

Alessandro Taffetani

Nato nel 1980 a Roma, è da sempre appassionato di storia contemporanea. Laureato in Storia, lavora come media manager presso un’università nel Regno Unito, ha diverse collaborazioni museali, si occupa di restauri di veicoli militari e di divulgazione storica.

com.unica, 12 febbraio 2022