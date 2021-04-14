Presentazione del progetto del Polo del ‘900 di Torino il 14 aprile ore 17.30 online FB e YouTube

“VentiTrenta” è un progetto del Polo del ‘900 e Forwardto – Studi e competenze per scenari futuri con l’obiettivo di immaginare e costruire futuri alternativi, in un percorso con la cittadinanza tra possibilità, visioni e aspirazioni per cambiare il prossimo decennio. Il progetto si inserisce nel programma culturale 2021 del Polo del ‘900 e dei 22 Enti Partner dal titolo “Dove portano i Venti”.

Nell’appuntamento online del 14 aprile (h 17.30 sul canale Facebook e YouTube del Polo del ‘900) viene presentato il “Manifesto di futuro” elaborato da una comunità di 70 giovani torinesi under 30, attivata intorno al progetto “Futuri(im)perfetti”, frutto di un percorso di laboratori su distopie e utopie condotti da Forwardto. Il fine del progetto è la costituzione di un’associazione il cui statuto sarà ispirato al “Manifesto di futuro” e che opererà negli spazi di Open Incet.

“Futuri(im)perfetti” è realizzato in partnership da Fondazione Giacomo Brodolini, Italiacamp, Forcoop, San Donato Scs, Stranaidea e Vides Main, ed è sostenuto dalla Fondazione Compagnia San Paolo attraverso il Bando Civica. L’obiettivo è aiutare le giovani e i giovani che non hanno voce a immaginare e costruire un futuro da protagonistə, grazie alla costituzione di una realtà associativa, in grado di dare rappresentanza all’insieme di corpi sociali e gruppi marginali che hanno smarrito la capacità di aspirare a futuri possibili desiderabili.

Se ne parla durante l’incontro con alcunə giovanə autrici e autori del Manifesto, insieme a Patrizia Saroglia (Fondazione Giacomo Brodolini), Azzurra Spirito (Forwardto), Alessandro Bollo (Polo del ‘900) e Alberto Robiati (Forwardto).

“VentiTrenta” torna il 13 maggio con l’appuntamento “Torino 2030 – A prova di futuro”: in esame scenari, problemi e soluzioni dell’area metropolitana torinese attraverso gli esiti di una ricerca condotta dal Politecnico e Università di Torino. Tutti gli aggiornamenti a polodel900.it .

