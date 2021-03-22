Un evento online, organizzato dal Festival della Comunicazione per farci strada nella rinascita sociale ed economica del nostro paese dopo la profonda crisi dovuta al virus

Di fronte al peggiore crollo economico mondiale dal secondo dopoguerra, ora abbiamo davanti a noi la responsabilità della ricostruzione. Nasce da questa consapevolezza l’incontro-dibattito online di mercoledì 24 marzo, alle 18, sul sito festivalcomunicazione.it. Un’esclusiva chiacchierata a tre con l’economista e consulente del Ministero della funzione pubblica Carlo Cottarelli, il vicedirettore del Corriere della Sera Federico Fubini e il direttore del Festival della Comunicazione Danco Singer.

Nella complicata fase di emergenza sanitaria, sociale e finanziaria in cui l’Italia oggi si trova – numeri alla mano è la peggiore dal 1945 a oggi – abbiamo l’opportunità di correggere molti degli errori ripetuti nel passato e di creare nuove vie e nuove strategie per accompagnare il nostro paese verso un futuro migliore. Non solo da un punto di vista strettamente economico, ma anche creando una vera uguaglianza sociale, a partire dalle giovani generazioni, soprattutto in termini di reali opportunità.

Quello proposto dal Festival della Comunicazione è un confronto che prende atto della complessità della situazione odierna, ma che vuole essere anzitutto propositivo e costruttivo, su quel sottile confine che separa il mondo in declino dall’inizio della ripartenza e della rinascita. Lo spunto di partenza è All’inferno e ritorno – Per la nostra rinascita sociale ed economica, l’ultimo libro di Carlo Cottarelli pubblicato all’inizio di marzo da Feltrinelli. Ed è proprio la finalità che il volume stesso esplicita fin dalla copertina a porre sul tavolo virtuale con Federico Fubini e Danco Singer molte domande fondamentali. Di quanto ancora potrà salire il nostro debito pubblico? Cosa significa oggi essere sostenibili dal punto di vista sociale, finanziario e ambientale? Quale modello di giustizia sociale vogliamo creare? Quali sono le sfide che dobbiamo raccogliere per riprendere a crescere a passo deciso e costante? Domande a cui peraltro lo stesso Cottarelli sta lavorando concretamente, da quando è stato chiamato in prima persona per scrivere un nuovo programma per il centro liberaldemocratico che verrà.

L’evento è gratuito e sarà accessibile senza prenotazione direttamente sul sito ufficiale del Festival della Comunicazione.

In attesa dell’ottava edizione, che si terrà dal 9 al 12 settembre 2021 a Camogli e che sarà dedicata al tema della Conoscenza, il Festival vive tutto l’anno con un nuovo canale podcast che ospita due seguitissime serie con uscite settimanali: Storie che lasciano il segno – spazio dedicato alle novità tra libri, film e spettacoli, in cui trovare anticipazioni, contenuti speciali e rivelazioni, dalla viva voce degli autori – e Replay – gli incontri del Festival della Comunicazione che più hanno emozionato, rieditati per l’ascolto-. Sono disponibili cercando festivalcom su tutte le principali piattaforme per l’ascolto (quali Spreaker, Spotify, Apple podcast, Google Podcast), oppure su festivalcomunicazione.it/festivalcom-podcast. Tra le prossime uscite in calendario sul canale podcast del Festival: Massimo Recalcati, Piergiorgio Odifreddi, Gianrico Carofiglio, Alessandro Barbero, Piero Angela e tanti altri.

com.unica, 22 marzo 2021