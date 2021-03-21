L’evento promosso dal Centre for Innovation Management Research – Birkbeck, University of London

Università, laboratori del settore pubblico e aziende private dell’industria farmaceutica hanno lavorato senza sosta per sviluppare un vaccino per combattere il COVID-19 in meno di un anno. I professori Daniele Archibugi (Cnr-Irpps e Birkbeck, University of London) e Suma Athreye (University of Essex) presenteranno punti di vista diversi sul ruolo della ricerca pubblica in questo processo. In che misura lo sviluppo di questo vaccino può servire come modello per la futura politica dell’innovazione?

Le seguenti domande guideranno la discussione:

– Il contributo fornito dagli enti di ricerca del settore pubblico è stato maggiore rispetto a quello del settore privato?

– Il vaccino COVID-19 è un esempio di politica di innovazione mission-oriented?

– Il riconoscimento dei risultati ottenuti è stato distribuito equamente tra i partecipanti e come ciò influenzerà sfide globali future?

– Quali sono gli insegnamenti per le future politiche dell’innovazione?

Seguirà discussione con il pubblico

Organizzato da:

Cnr-Irpps

Un evento co-organizzato dalla Birkbeck, Università di Londra e dalla Essex Business School, Università di Essex

Referente organizzativo:

Azzurra Malgieri

Cnr-Irpps

comunicazione@irpps.cnr.it

Modalità di accesso: ingresso libero

Vedi anche: