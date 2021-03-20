Il progetto degli specialisti del dipartimento di Scienze mediche e di Sardegna Ricerche lavora alla creazione di una piattaforma biotecnologica per la produzione di farmaci utili contro il neuroblastoma

Lunedì 22 marzo, alle 10:00, si tiene il webinar del progetto Ibernat-Nbl, Nuove strategie terapeutiche per il neuroblastoma. Il percorso si ricerca ha per soggetto attuatore l’Università di Cagliari con a capo Pierluigi Onali, docente del Dipartimento di Scienze biomediche. Il progetto è finanziato da Sardegna Ricerche con i fondi del POR-FERS Sardegna 2014-2020. Il link per prendere parte ai lavori è: https://tinyurl.com/Ibernat- Nbl.

Diagnosi e cura dei tumori. “Il progetto – spiegano gli autori – si propone di sviluppare una piattaforma biotecnologica per la produzione di farmaci innovativi e nuovi strumenti diagnostici utilizzabili per la cura del neuroblastoma e in altre patologie neoplastiche caratterizzate dalla presenza degli stessi bersagli molecolari. L’obiettivo del progetto è quello sviluppare kit diagnostici e kit di anticorpi coniugati utilizzabili nella pratica clinica. Fornendo i presupposti razionali per una terapia mirata del neuroblastoma, il progetto può suscitare l’interesse di organizzazioni imprenditoriali impegnate nella produzione di nuovi farmaci per la terapia e diagnosi dei tumori”.

Ricerca, accademia e territorio. Le aziende coinvolte nel progetto sono Prigen, Biomedical Research, Be biotech, Tecnical Project Service, Microbiol, Kinetika Sardegna, Ardea. Per i progetti cluster, come Ibernat-Nbl, vale il principio della porta aperta: tutte le imprese interessate possono entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento inviando un’email al responsabile scientifico Pierluigi Onali (onali@unica.it) e al referente di Sardegna Ricerche, Dario Carbini (carbini@sardegnaricerche.it).

Il responsabile scientifico, Pierluigi Onali è stato assistente nella Clinica delle malattie nervose e mentali, borsista all’Istituto di farmacologia dell’ateneo di Cagliari, Research fellow al Department of Pharmacology (University of Texas, Medical school, Houston, Usa), visiting associate al Laboratory of preclinical pharmacology-Nimh, Washington Usa). Nel ‘90 è associato di Farmacologia nella facoltà di Medicina dell’Università di Cagliari. Ordinario di Chemioterapia e Farmacologia, è responsabile del laboratorio di Farmacologia cellulare e molecolare del dipartimento di Scienze biomediche. Autore di 125 pubblicazioni scientifiche recensite dalla banca dati Scopus, fa parte di varie Società scientifiche internazionali.

com.unica, 20 marzo 2021