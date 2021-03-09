Riaprono ristoranti, luoghi di eventi culturali e altri siti turistici. I cittadini autorizzati a rientrare dall’estero

Il governo ieri sera ha dato il timbro finale di approvazione alla riapertura di gran parte dell’economia, a partire da ristoranti, caffè, classi scolastiche in aree a bassa e media contagio, sedi di eventi, attrazioni turistiche e hotel cenare. Ha inoltre approvato nuovi regolamenti all’aeroporto Ben Gurion. Non ci sarà più un processo di approvazione per il ritorno degli israeliani. Nei prossimi giorni, 1.000 persone al giorno potranno entrare nel Paese da quattro località – New York, Francoforte, Londra e Parigi – e il numero dovrebbe salire a 3.000 entro questa settimana.

I ristoranti possono ospitare fino a 100 persone con Green Pass – che indicano la vaccinazione o il recupero dal virus – all’interno con una capacità fino al 75%, mentre possono ospitare fino a 100 persone all’esterno, anche senza pass. I tavoli devono essere a due metri di distanza ma la protesta dei ristoratori per richiedere distanze di 2,5 metri ha portato la richiesta ad essere momentaneamente accantonata. Inoltre, apriranno scuole e e seminari religiosi a persone vaccinate o guarite.

Le sale per eventi possono aprire al 50% della capacità e con un massimo di 300 persone con Green Pass. Fino al cinque percento dei partecipanti possono essere persone senza Green Pass, ma con un test recente anti COVID19 negativo. Sono consentite riunioni di 20 persone all’interno e 50 all’aperto. I luoghi di culto possono operare a capacità parziale ed è consentita una maggiore partecipazione agli eventi sportivi e culturali per i possessori di Green Pass.

Alcuni livelli scolastici possono frequentare le lezioni di persona per la prima volta in circa un anno, in città con tassi di infezione da bassi a medi, anche se la necessità di suddividere le classi in gruppi più piccoli significa che ogni studente sarà in classe solo due volte una settimana Le attrazioni turistiche sono state aperte per i possessori di Green Pass e le sale da pranzo dell’hotel sono state autorizzate a riprendere ad ospitare gli ospiti, a capacità limitata. Il valico di frontiera con la Giordania aprirà fino a due volte a settimana e il confine con l’Egitto verrà aperto una volta per consentire agli israeliani di rientrare. Rimane inteso che la punizione per la violazione delle regole è una multa di NIS 5.000 ($ 1.500).

Il governo avrebbe dovuto votare i regolamenti venerdì, ma il voto è stato ritardato, secondo quanto riferito a causa di un ritardo nella scrittura dei regolamenti da parte dei consulenti legali. Il ritardo, così come i piani dell’ultimo minuto per modificare alcuni regolamenti, hanno fatto infuriare i proprietari di ristoranti che hanno detto che la costante incertezza stava rendendo impossibile prepararsi adeguatamente per la riapertura.

Il canale 12 ha riferito venerdì che solo circa 6.000 ristoranti avrebbero riaperto domenica, su oltre 14.000 che operavano prima della pandemia. Circa 4.000 ristoranti hanno chiuso definitivamente, secondo quanto affermato dal rapporto. Israele a febbraio ha iniziato ad allentare le restrizioni dopo un terzo blocco e da allora ha gradualmente riaperto negozi e centri commerciali (per tutti); oltre a palestre, piscine, hotel e alcune strutture culturali per i possessori di Green Pass.

I decessi e le infezioni da nuovo coronavirus in Israele hanno continuato a diminuire dai massimi di gennaio e il numero di pazienti con COVID19 gravemente malati è sceso al punto più basso dallo scorso anno. Le vaccinazioni sono in ritardo nelle popolazioni ultra-ortodosse e arabe, e le infezioni sono state più alte in quei gruppi. Il canale 13 ha riferito venerdì che le infezioni nella comunità ultraortodossa sono diminuite di recente, mentre i casi in alcune comunità arabe sono aumentati.

Secondo il Prof. Eran Segal del Weizmann Institute, circa l’87% di tutti gli israeliani dai 16 anni in su che non sono ultraortodossi o arabi si è ripreso dal COVID19 o ha ricevuto almeno una dose di vaccino. La cifra equivalente per la comunità ultraortodossa é del 72%, mentre il tasso di immunizzazione più basso, il 64%, è stato osservato tra gli arabi israeliani. La maggior parte delle città a maggioranza araba sono designate come aree “rosse” con alti tassi di infezione. Nella città araba di Umm al Fahm, il tasso di infezione settimanale è aumentato del 45% e il tasso di positività al test è del 18%, afferma il rapporto. La maggior parte delle comunità ultraortodosse sono ora considerate zone “arancioni” con un tasso di infezione inferiore rispetto alle aree rosse, ha riferito Channel 13. Nella città di Beitar Illit, le infezioni settimanali sono diminuite del 33%, a Modiin Illit il 15% e ad Elad il 28%.

Nonostante il calo generale della gravità dell’epidemia nella terza ondata in Israele, lo responsabile del programma coronavirus Nachman Ash ha affermato venerdì che Israele potrebbe ancora essere costretto a entrare in un quarto blocco per combattere la diffusione del virus mentre il tasso di infezione si é abbassato. I dati del Ministero della Salute hanno mostrato che il numero di riproduzione di base del virus, o numero R, era a 1.01 venerdì mattina, indicando che il numero complessivo di casi stava crescendo lentamente. Il valore R era stato sotto l’1 dalla fine di gennaio.

Tuttavia, i test sul coronavirus hanno anche mostrato il suo tasso di positività più basso da mesi, con circa 3.716 test che sono tornati positivi giovedì su 105.000 test – o circa il 3,6%. I casi gravi si sono fermati alle 710 sabato sera.

Netanyahu ha affermato giovedì che Israele ha in gran parte chiuso con il COVID19, affermando che è stato il primo paese al mondo a lasciarsi alle spalle la pandemia, grazie alla sua campagna di vaccinazione rapida ed efficiente. Tuttavia, funzionari sanitari hanno affermato che ci sono preoccupazioni che il piano di riapertura sia influenzato dalle considerazioni politiche di Netanyahu in vista delle elezioni del 23 marzo.

Secondo i dati del ministero, il conteggio dei casi dall’inizio della pandemia è stato di 799.727, inclusi 40.565 casi attivi. Il bilancio delle vittime è stato di 5.856.

Inoltre, 4.925.155 israeliani hanno ricevuto una prima dose di vaccino e 3.705.330 hanno ricevuto anche la seconda. Diversi milioni di israeliani sono attualmente non idonei per il vaccino, la maggior parte di loro di età inferiore ai 16 anni.

