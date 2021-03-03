Dopo aver scoperto che molti sopravvissuti all’Olocausto costretti a casa non sono stati vaccinati, un’organizzazione medica israeliana ha collaborato con un gruppo di assistenza dei sopravvissuti per lanciare un servizio che permette di fissare appuntamenti e trasportarli alle cliniche, e sulla via del ritorno, portarli a visitare la spiaggia.

“Molti sopravvissuti non hanno lasciato le loro case dallo scorso marzo, o anche per un periodo più lungo, e hanno bisogno di supporto per accedere alla vaccinazione, che è esattamente ciò che stiamo fornendo”, ha detto al Raphael Poch, portavoce di United Hatzalah in Israele. “Siamo determinati a raggiungere ogni sopravvissuto, assicurandoci che nessuno venga lasciato indietro nella campagna di vaccinazione”.

Per alcuni dei sopravvissuti, il “giorno del vaccino” è diventato una rara occasione di avventura. Jennifer Attias, un medico nella città balneare di Nahariya, ha detto che le squadre di ambulanze hanno iniziato a offrire ai sopravvissuti una gita in spiaggia mentre tornano a casa, poiché è così raro che riescano a lasciare casa.

Alla luce del grande successo di queste gite estemporanee in spiaggia, al programma formale della campagna di vaccinazione è stato aggiunto un “beach stop”. Sfortunatamente, quando il programma è stato lanciato ufficialmente, le spiagge di Israele hanno chiuso, a causa di una grande marea nera che ha raggiunto la costa. “Queste persone sono costrette a casa, molte utilizzano l’ossigeno ed è molto difficile che possano uscire, perché se non sono in ambulanza, non possono uscire”, ha detto Attias. “Quindi li portiamo a vaccinarsi e sulla via del ritorno li portiamo in spiaggia, che alcuni non vedono da cinque anni, nonostante vivano vicino.

“Portiamo l’ambulanza al mare ed è molto emozionante. Vedi il scintillio nei loro occhi. ” Un portavoce di Hatzalah ha detto che i vaccinati potrebbero invece essere portati in altri viaggi, date le chiusure delle spiagge, sebbene non fossero disponibili dettagli sulle alternative. Un gran numero di sopravvissuti sono isolati e hanno una conoscenza limitata della campagna di vaccinazione. Mentre lo Stato fornisce i vaccini, le autorità non svolgono un ruolo attivo nel raggiungere i sopravvissuti all’Olocausto in casa o nel fornire loro il trasporto. Così domenica scorsa, lo staff di Hatzalah ha iniziato a lavorare su un elenco di circa 20.000 sopravvissuti costretti in casa, chiamandoli per parlare del vaccino e offrendosi di prendere accordi per riceverlo. Organizzano il trasporto in ambulanze, accompagnati da medici.

“Riteniamo che queste persone meritino un livello speciale di cura e attenzione per superare gli ostacoli fisici e la trepidazione di lasciare ancora una volta le loro case, al fine di ricevere un vaccino, e tornare verso un senso di normalità”, ha detto Poch. “I nostri ragazzi li chiamano, discutono con loro, li calmano nel caso, parlano dell’importanza di ottenere il vaccino e si offrono di occuparsi delle disposizioni pratiche.” Poch ha detto che il team telefonico è multilingue, parla ebraico, yiddish, inglese e francese. “Dobbiamo a coloro che sono sopravvissuti alla più grande atrocità che l’umanità abbia mai conosciuto di fornire loro tutte le cure e i servizi che possiamo per rendere le loro vite un po più facili”, ha detto il fondatore di Hatzalah Eli Beer. “È una missione che siamo orgogliosi di intraprendere.”

“L’importanza di riportare i sopravvissuti all’Olocausto alla loro routine quotidiana e sociale è altamente prioritaria”, ha detto il vicepresidente della Claims Conference Shlomo Gur. “Sappiamo che l’ultimo anno è stato particolarmente difficile e quindi faremo tutto il possibile per porre fine alla distanza sociale”. Anche prima del lancio del nuovo progetto di Hatzalah, l’organizzazione ha iniziato a ricevere chiamate da sopravvissuti che chiedevano aiuto per accedere ai vaccini, motivo per cui le gite sulla spiaggia di Nahariya erano state possibili, anche prima del lancio del programma nazionale.

“Stiamo aiutando i sopravvissuti a muovere i primi passi verso una vita normale, ed è molto emozionante”, ha detto Poch.

com.unica/israele360, 3 marzo 2021

Fonte Israele360