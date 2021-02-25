Per la prima volta in Sardegna la realtà virtuale in un museo d’arte contemporanea

Il Museo Nivola presenta GOOD TALES – Making Art Easy, un progetto a cura di Silvia Greca Rita Floris che porta per la prima volta in Sardegna la realtà virtuale in un museo d’arte contemporanea.

Good Tales è un format che aiuta il pubblico a vivere un’esperienza di valore durante la visita. Attraverso le nuove tecnologie e un approccio ludico e esperienziale, il Museo Nivola ricerca nuovi modi di coinvolgere pubblici di differenti background, promuovendo l’inclusione sociale e la partecipazione.

In termini pratici è un gioco adatto a tutte le età e si svolge in un ambiente virtuale, dove il visitatore/giocatore può interagire con l’opera su diversi livelli. Per ogni opera selezionata c’è un’esperienza di gioco diversa e un racconto originale, che si ascolta dalle cuffie dei visori come un podcast. Il gioco virtuale e il racconto accompagnano il giocatore, opera dopo opera, in un’immersione profonda ed emozionale della collezione che sta visitando.

Il prototipo presentato al Museo Nivola è incentrato su Ruth e Pietro in cucina (1946), un dipinto appartenente a una fase cruciale della vita di Costantino Nivola: quello dell’arrivo negli Stati Uniti e del lungo processo di adattamento culturale e sociale alla nuova realtà newyorkese.

Il progetto Good Tales è stato selezionato per la partecipazione al programma Talent Up –Entrepreneurship And Back – 2018.

La partecipazione ha previsto un periodo di formazione negli Stati Uniti, in Silicon Valley, presso l’incubatore Galvanize di San Francisco e a seguire a Washington DC, presso la Georgetown University – Mcdonough School of Business, per un totale di 3 mesi.

Durante tale periodo è stato elaborato uno studio sul prototipo presso lo Smithsonian American Art Museum.

Good Tales si è aggiudicato il primo premio speciale “Distretto Culturale del Nuorese” nell’ambito di Start Cup 2019.

Il prototipo prende ufficialmente vita grazie alla collaborazione con la Società Pixel Design, che si occupa della modellazione 3D e delle implementazioni in realtà virtuale.

La founder di Good Tales è Silvia Greca Rita Floris. Studia Filosofia a Cagliari e si specializza alla Tsm – Trentino school of management, con il “Master of art and culture management”. Lavora come cultural project manager all’estero, Fondacion Mahamud Kati, (Timbuktù-Mali) e in importanti realtà italiane come l’Associazione Archivio Storico Olivetti (Ivrea) e il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna (Iglesias) e all’Università degli Studi di Cagliari. Da diversi anni si occupa di tecniche narrative ed è co-fondatrice di Storybizz, il primo podcast italiano sullo storytelling applicato al business.

GOOD TALES – Making Art Easy

a cura di Silvia Greca Rita Floris

Museo Nivola, Orani

24 febbraio – 31 maggio 2021

Realizzato col supporto di Sardegna Ricerche

Partner tecnici: Pixels Design

Sebastiano Catte, com.unica 25 febbraio 2021