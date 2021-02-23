Un seminario online promosso da Sardegna Ricerche, giovedì 25 febbraio ore 15:00

Cagliari, 23 febbraio 2021 – Il mondo dei brevetti e della proprietà intellettuale è in continua evoluzione e, per questo motivo, lo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche ha deciso di avviare nuovi percorsi formativi in grado di restituire la complessità del tema e fornire gli strumenti per gestirla.

La prima iniziativa è un ciclo di seminari online, della durata di un’ora, che spazieranno dai vaccini alla Brexit, per raccontare nel dettaglio come gli ultimi avvenimenti mondiali e le tecnologie digitali più avanzate stiano influenzando il mondo dei brevetti, marchi, design e diritto d’autore.

Il primo appuntamento è per giovedì 25 febbraio, con “Brevetti, vaccini, informazioni e dati – Disinformazione e brevetti“, prima parte di un seminario su due date di cui l’ultima è prevista l’11 marzo prossimo. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con AIDB – Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali e sarà trasmesso sulla piattaforma GoToMeeting a partire dalle ore 15:00.

Il seminario, introdotto da Guido Moradei, Presidente AIDB, prevede la partecipazione di Giulia Tagliafico (Litapat), mandataria italiana ed europea in brevetti, Luca Falciola (Scibilis Consulting Services) esperto di documentazione tecnico-scientifica e brevettuale e di Andrea Grignolio, docente dell’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano e CNR-Ethics, autore del libro “Chi ha paura dei vaccini?“.

Il programma dell’evento e il calendario completo del ciclo sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche (www.sardegnaricerche.it) insieme al modulo per l’iscrizione online; gli iscritti riceveranno il link per collegarsi alla diretta il giorno dell’evento.

com.unica, 23 febbraio 2021