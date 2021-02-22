NEW YORK – L’Accademia delle Arti e delle Scienze della Radio d’America ha selezionato la WRHU Radio Hofstra University per insignirla del World Radio Day Award per l’anno 2021. Il riconoscimento commemora la Giornata mondiale della Radio, istituita dall’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) e celebrata ogni anno il 13 febbraio. La Giornata mondiale della Radio intende sensibilizzare l’opinione pubblica e i media sull’importanza della radio. WRHU è la prima stazione gestita da studenti a ricevere questo onore.

L’Associazione degli Educatori italoamericani (AIAE) promuove la lingua e la cultura italiana attraverso la radio WRHU 88.7 FM presso l’Hofstra University. I programmi radiofonici dell’AIAE il sabato e la domenica offrono intrattenimento e reportage bilingue italiano/inglese della comunità italoamericana negli Stati Uniti e nel mondo attraverso il Global Italian Diaspora Network.

Il Global Italian Diaspora Network (GIDN) è un programma di sensibilizzazione dell’AIAE per la condivisione e la comunicazione con gli emigranti italiani e i loro discendenti in tutto il mondo ed è ospitato da “Sabato Italiano” attraverso la radio WRHU FM 88.7 dell’Hofstra University e la trasmissione dei media su Internet. Il programma va in onda il sabato dalle 12 alle 14 e si ripete la domenica dalle 8 alle 10. Segue il programma “Souvenir d’Italia“, che va in onda dalle 9 alle 12, trasmettendo musica classica e tradizionale.

WRHU ha attirato molti italiani in numerosi Paesi che ascoltano regolarmente e chiamano la trasmissione in diretta per discutere della loro esperienza di immigrazione italiana nei rispettivi paesi. In qualità di autrice e conduttrice di programmi radiofonici, ho intervistato illustri leader governativi e personalità, tra le quali:

Il Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi, ex Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti a Washington, il Controllore Tom Di Napoli, Matilda Cuomo ex First Lady NYS, Mons. Franco Hilary, il Ministro Francesco Genuardi Console Generale d’Italia a New York;

Illustri scienziati: Prof. Robert Alfano, fisico, Antonio Giordano, specialista in tumori;

Compositori, cantautori, personaggi dello spettacolo: Tony Lo Bianco, Andrea Bocelli, Paolo Marioni, Doady Giuliano, Michele Vestri, Cristiana Pegoraro, Rosa Antonelli, Natalia Pavlova, Stefano Spazzi;

Produttori, registi, scrittori, poeti, giornalisti: Goffredo Palmerini, Mario Fratti, Maria Campagna, Giampiero Pierotti, Giovanni Bonini, Massimiliano Ferrara, Umberto Mucci, Franco Maricchiolo, Gianfranco Angelucci, Luca Guardabascio, Pierette Domenica Simpson, Giovanni Pugliese, Alberto De Marco, Francesco La Rosa, Mario S. Senatore, Massimo Ruggero, Cosimo Roberto Vento, Silvia Tamburriello, Ketty Millecro, solo per citarne alcuni, inoltre professori e studenti.

La Global Italian Diaspora mette in rete gli immigrati italiani e i loro discendenti a livello globale, tra cui l’Italia e le sue province, Argentina, Australia, Egitto, Paesi Bassi, Germania, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Canada, ecc. L’emigrazione storica italiana nel secolo scorso non è stata solo dall’Italia verso gli Stati Uniti, ma in modo diverso in tutto il mondo. In una recente ricerca del dr. Vincenzo Milione è stato dimostrato che i discendenti di emigranti italiani sono nati globalmente in oltre 88 paesi diversi in tutti i continenti. Il Global Italian Diaspora Network condivide settimanalmente la comunicazione tra questi italiani della diaspora globale per la lingua, la cultura e le conquiste italiane.

AIAE è orgogliosa di aver contribuito e di far parte del riconoscimento 2021 World Radio Day Award con i suoi programmi radiofonici italiani. L’ Hofstra University ha fornito supporto alla comunità italoamericana sponsorizzando l’annuale Italian Heritage Experience Festival, serie di conferenze italoamericane, corsi di studi italiani e lingua italiana. AIAE si congratula con WRHU e Hofstra University per aver ricevuto questo illustre onore.

Josephine A. Maietta*, com.unica 22 fwbbraio 2021

* Presidente AIAE. Autrice e Conduttrice del programma radio “Sabato Italiano” WRHU.org / 88.7fm