Medicina e arte. I colori della vita attraverso il Concorso “Il Volo di Pegaso” è l’evento online che avrà luogo martedì 23 febbraio 2021 dalle ore 10 alle ore 13. È organizzato dal Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità e da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare per celebrare la XIV edizione della Giornata delle Malattie Rare (Rare Disease Day – RDD) 2021.

Obiettivo dell’evento è promuovere la conoscenza e aumentare la consapevolezza sul tema delle malattie rare, favorire la conoscenza delle Health Humanities e proclamare i vincitori della XIII edizione del Concorso letterario, artistico e musicale “Il Volo di Pegaso”, che si inserisce tra le attività del Laboratorio di Health Humanities del Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS e come evento è gemellato con “Uno sguardo raro – Festival Internazionale di cinema sulle malattie rare”. L’evento, trasmesso in streaming, è destinato a persone con malattie rare e loro familiari, artisti, musicisti, letterati, docenti, studenti, professionisti del panorama sanitario e sociale e cittadini interessati al tema delle malattie rare e delle Health Humanities.

I colori della vita, tema della XIII edizione de “Il Volo di Pegaso”, legheranno i diversi momenti dell’evento, tra i quali la lettura magistrale di Massimo Papi, medico e artista ideatore del progetto Dermart e l’esibizione del maestro Orazio Sciortino, membro della Giuria del Concorso, con una composizione originale dedicata a “Il Volo di Pegaso”.

In ottemperanza alle misure di contrasto per la pandemia, quest’anno i vincitori del Concorso non saranno premiati di persona, ma alcuni dei membri della Giuria proclameranno le opere vincitrici, illustrandone peculiarità e motivazioni, per ciascuna sezione. Tutta la Giuria del Concorso “Il Volo di Pegaso” prenderà parte all’evento e insieme a relatori e moderatori parteciperà alla foto rituale per il Rare Diseases Day, anche se a distanza.

Durante lo streaming i partecipanti potranno inviare domande ai relatori tramite l’indirizzo di posta elettronica: qa.webinar@iss.it

PROGRAMMA

10.00 Saluto di benvenuto – S. Brusaferro*

Moderano D. Taruscio e C. Bracchi

10.05 Concorso letterario, artistico e musicale Il Volo di Pegaso: perché?- D.Taruscio

10.15 Health Humanities: Scienza ed Arte per la promozione della Salute – A.E. Gentile, D. Taruscio, A. Ruocco, A. Sanseverino, A. Polizzi

10.25 50 sfumature di rosso: sulla pelle e nelle tele famose – M. Papi

10.45 VIRTUAL EXIBITION della XIII ed. de “Il Volo di Pegaso”

11.00 La Giuria presenta i vincitori del Concorso

– ARTI LETTERARIE – R. Ammirati, C. Cenci

– ARTI VISIVE – A. Federico, C. Biasini Selvaggi, G. Calandra, S. Manfredi Zavaglia, S. Bartezzati

– MUSICA P. Tortiglione, G. Albiani

– The Rogatchi Foundation Helicon Prize 2020 for the AspiringArtist – M. Rogatchi

12.30 Zefiro, composizione originale per pianoforte – O. Sciortino

12.40 Rare DiseaseDay 2021 – A. Scopinaro

12.45 Conclusioni – D. Taruscio, C. Bracchi, A. Scopinaro

12.55 Foto di gruppo per il Rare Disease Day

13.00 Termine evento

com.unica, 22 febbraio 2021