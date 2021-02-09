Test preliminari mostrano che 29 su 30 pazienti affetti da COVID19 in condizioni gravi a cui è stato somministrato il farmaco, soprannominato EXO-CD24 una volta al giorno hanno recuperato completamente entro cinque giorni; un trattamento simile annunciato da Hadassah Medical Center.

L’ospedale israeliano Ichilov di Tel Aviv sostiene che potrebbe avere una cura per COVID19, secondo un rapporto di KAN News. I ricercatori dell’ospedale hanno annunciato oggi di aver avuto risultati positivi negli studi preliminari per una cura contro il COVID19.

Il professore Nadir Arber del Centro di prevenzione del cancro dell’ospedale ha testato un farmaco che sta testando su pazienti in condizioni moderate e gravi affette dal virus con un risultato positivo del 95%. Arber dice che il medicinale, denominato EXO-CD24, è poco costoso ed efficace e deve essere somministrato una volta al giorno per cinque giorni. Dei 30 pazienti a cui è stato somministrato il farmaco, 29 hanno mostrato un netto miglioramento entro due giorni e sono stati dimessi dall’ospedale tre o cinque giorni dopo. Il trentesimo paziente si é ripreso, ma la sua guarigione ha richiesto alcuni giorni in più. Dopo tali risultati, l’ospedale ha fatto appello al Comitato Helsinki del Ministero della Salute, chiedendo di estendere la sperimentazione a più pazienti.

Anche il Centro medico Hadassah di Gerusalemme ha riferito di una possibile cura. L’ospedale ha somministrato a 21 pazienti in condizioni critiche che soffrivano di condizioni simili un farmaco chiamato Allocetra. Secondo i medici, 19 pazienti si sono ripresi entro sei giorni e sono stati dimessi dall’ospedale in media dopo otto giorni. Il farmaco è stato sviluppato dal professor Dror Mevorach, direttore del Centro di ricerca per la reumatologia e la medicina interna, per trattare i sistemi immunitari iperattivi che causano la secrezione di citochine.

com.unica, 9 febbraio 2021

Fonte Israele360.com/