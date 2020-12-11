I leader dell’Unione europea hanno concluso nel corso di un vertice che si è tenuto a Bruxelles un accordo per porre fine al blocco sul bilancio. Viene così approvato il piano economico più imponente di sempre nella storia europea da 1.800 miliardi. Il ritiro del veto posto nei giorni scorsi da Polonia e Ungheria è stato fondamentale per raggiungere l’accordo. Grazie al Recovery fund l’Italia riceverà 209 miliardi di euro. Lo stallo imposto dai due paesi dell’Est avrebbe significato tagli ai pagamenti ai paesi membri proprio mentre le loro economie erano duramente colpite dalla crisi del coronavirus, oltre a mettere a rischio il fondo di recupero, da finanziare con un debito congiunto senza precedenti e destinato ad alimentare la ripresa dalla pandemia.

“Ora possiamo iniziare con l’implementazione e ricostruire le nostre economie”, ha twittato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel subito dopo la firma sull’accordo “Il nostro importante pacchetto di ripristino porterà così avanti le nostre transizioni verdi e digitali”. Lo scontro sul regime dello Stato di diritto aveva anche rivelato divisioni sempre più profonde all’interno dell’UE sui suoi valori fondamentali, che tuttavia rischiano di ampliarsi nei mesi e negli anni a venire, anche perché l’UE sarebbe ora in grado di interrompere i pagamenti a un paese se ritenesse che alcuni criteri dello Stato di diritto relativi al bilancio non vengano soddisfatti. I governi di Ungheria e Polonia, entrambi accusati dalle istituzioni dell’UE di essersi ritirati sullo stato di diritto e su altri principi democratici, si sono opposti alla misura. La Commissione europea e un certo numero di paesi dell’Europa occidentale, d’altro canto, hanno insistito sul fatto che era giunto il momento di collegare i valori dell’UE più strettamente al denaro dell’UE. Alla fine, tutte le parti hanno concordato un compromesso negoziato dalla Germania, l’attuale detentore della presidenza del Consiglio dell’UE. In base all’accordo, il testo della nuova misura rimane invariato ma non sarà utilizzato fino a quando l’Ungheria e la Polonia non avranno la possibilità di contestare la sua legalità davanti alla corte suprema dell’UE e ottenere un verdetto.

Alcuni leader, in particolare il primo ministro olandese Mark Rutte, hanno cercato ulteriori garanzie legali e politiche sul compromesso, ma si sono dichiarati soddisfatti. Il primo ministro sloveno Janez Janša ha descritto l’accordo come “non buono, non cattivo. Il più buono possibile”. “Tipico compromesso dell’UE”, ha detto.

com.unica, 11 dicembre 2020