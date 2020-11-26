Il discorso del neo Presidente americano per il Giorno del Ringraziamento

Alla vigilia del Thanksgiving (il giorno del Ringraziamento), Joe Biden ha voluto ribadire ai suoi concittadini che gli americani “sono in guerra contro il virus, non gli uni contro gli altri” e ha chiesto loro di rimanere al sicuro in occasione della festa. Il neo presidente ha parlato a Wilmington (Delaware), proprio nel giorno in cui negli Stati Uniti sono stati registrati più di 12,6 milioni di casi di Covid-19 e oltre 260.000 persone sono morte. I vaccini sono imminenti, ma i ricoveri e le morti stanno aumentando, mettendo a dura prova le infrastrutture fino al punto di rottura mentre i leader avvertono del disastro imminente.

In un anno segnato da aspre divisioni partigiane, il presidente eletto ha anche salutato un’affluenza “semplicemente straordinaria” e ha detto: “Ringraziamo la democrazia stessa. La nostra democrazia è stata messa alla prova quest’anno e ciò che abbiamo imparato è questo. Il popolo americano è stato all’altezza del compito “. Tra 56 giorni Biden sostituirà Trump e ha svelato le sue candidature per i posti chiave della politica estera e della sicurezza nazionale e, secondo quanto riferito, nominerà il suo team economico il 2 dicembre. Da lunedì riceverà il briefing quotidiano sull’intelligence del presidente.

Il tono era in netto contrasto con i discorsi di Donald Trump, che poco dopo l’intervento di Biden aveva annunciato in un tweet che stava concedendo un perdono totale a Michael Flynn, il suo primo consigliere per la sicurezza nazionale, che si era dichiarato colpevole di aver mentito all’FBI sui contatti con un Funzionario russo.

Sebbene abbia consentito che la transizione di Biden possa procedere, Trump non ha ancora ammesso la sconfitta e finito di fare affermazioni infondate su presunte frodi elettorali. Mercoledì il presidente ha annullato un viaggio a Gettysburg per sostenere gli sforzi per ribaltare la sua sconfitta in Pennsylvania, dopo che almeno due collaboratori dell’avvocato Rudy Giuliani sono risultati positivi al Covid-19. Trump si è rivolto ai repubblicani affermando: “Questa elezione è stata persa dai Democratici. Hanno imbrogliato. È stata un’elezione fraudolenta.”

com.unica, 26 novembre 2020