È ufficialmente on line il sito www.maremagnumnostrum.art dedicato alla creazione di un grande archivio di immagini del mar Mediterraneo, dell’artista Gea Casolaro.

Le persone interessate a partecipare al progetto sono invitate a caricare le proprie fotografie raffiguranti il mare e le sue coste, nella sezione del portale all’indirizzo: https://www.maremagnumnostrum. art/it/carica-le-tue-foto.html

È possibile inserire immagini di ogni tempo e di ogni tematica (cronaca, paesaggi, viaggi, rituali, arrivi e partenze) con almeno una porzione di Mediterraneo visibile, avendo cura di indicare il luogo e l’anno in cui sono state scattate le foto.

I partecipanti possono inoltre aggiungere emozioni, commenti e pensieri collegati alle immagini.

Il progressivo aumento di materiale permetterà, nel tempo, di osservare le trasformazioni di una stessa area e le sue diverse identità, nonché il cambiamento continuo del profilo delle coste dei paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo. Durante il processo, che durerà all’incirca un anno, sarà possibile consultare l’archivio in progress.

Le fotografie raccolte saranno di volta in volta archiviate e stampate per essere utilizzate all’interno dell’installazione Mare Magnum Nostrum, che Gea Casolaro allestirà durante le tappe itineranti del progetto. A conclusione dell’iter, l’opera finale sarà presentata in una mostra al Museo Nazionale di Ravenna nel 2021.

Mare Magnum Nostrum è un progetto a cura di Leonardo Regano, promosso dalla Direzione Regionale Musei dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Hulu – Split e qwatz-contemporary art platform, realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (VIII edizione, 2020), programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

com.unica, 17 novembre 2020