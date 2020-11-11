C’è l’accordo politico sul bilancio Ue
La presidenza tedesca del Consiglio ha raggiunto oggi un accordo politico con i negoziatori del Parlamento europeo nel quadro di colloqui volti ad ottenere l’approvazione del Parlamento sul prossimo quadro finanziario pluriennale, il bilancio a lungo termine dell’UE.
L’accordo è stato raggiunto al termine di intense consultazioni con il Parlamento e la Commissione, avviate alla fine di agosto. Integra il pacchetto finanziario globale di 1 824,3 miliardi di EUR negoziato dai leader dell’UE a luglio, che riunisce il prossimo quadro finanziario pluriennale (1 074,3 miliardi di EUR) e uno strumento temporaneo per la ripresa di 750 miliardi di EUR, Next Generation EU (a prezzi 2018).
Il pacchetto politico concordato con il Parlamento comprende:
- un rafforzamento mirato dei programmi dell’UE, tra cui Orizzonte Europa, EU4Health ed Erasmus+, pari a 15 miliardi di EUR attraverso mezzi supplementari (12,5 miliardi di EUR) e riassegnazioni (2,5 miliardi di EUR) nel corso del prossimo periodo finanziario, rispettando nel contempo i massimali di spesa stabiliti nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio.
- maggiore flessibilità per consentire all’UE di rispondere a esigenze impreviste
- maggiore coinvolgimento dell’autorità di bilancio nel controllo delle entrate nell’ambito di Next Generation EU
- maggiore ambizione in materia di biodiversità e rafforzamento del monitoraggio della spesa per quanto riguarda la biodiversità, il clima e le questioni di genere
- una tabella di marcia indicativa per l’introduzione di nuove risorse proprie
L’accordo sarà ora presentato agli Stati membri per approvazione insieme agli altri elementi del prossimo quadro finanziario pluriennale e del prossimo pacchetto per la ripresa, compreso il regime di condizionalità generale per la protezione del bilancio dell’Unione, su cui la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio il 5 novembre.
com.unica, 11 novembre 2020