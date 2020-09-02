Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, a Castiglione del Lago e all’Isola Polvese (PG), torna “Isola di Einstein”: tre giorni all’insegna di esperimenti, approfondimenti e giochi per curiosi di tutte le età sulle suggestive rive del Trasimeno. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ovviamente, non manca all’evento realizzato da Psiquadro e condurrà i bambini ed i ragazzi fino a 99 anni alla scoperta del nostro pianeta, entrando nel cuore della crosta terrestre, dei vulcani e dei terremoti.

Gli appuntamenti in programma con l’INGV sono tantissimi, da affascinanti esperimenti scientifici agli incontri con i ricercatori. Partendo dal libro “Terremoto e rischio sismico” le sismologhe Maria Grazia Ciaccio e Giovanna Cultrera risponderanno alle domande più curiose “Perché si verificano i terremoti? Come e dove avvengono? Come si propagano le onde sismiche?”. Utilizzando esempi e dimostrazioni pratiche, dialogheranno con il pubblico affrontando il tema della “pericolosità sismica”, cercando di dare un significato all’espressione “rischio sismico”.

Con il sismologo Alessandro Amato, con il libro ‘Sotto i nostri piedi’, accompagnerà il pubblico in un viaggio temporale attraverso la storia dei terremoti e dei tentativi di prevederli. Impossibile mancare a “Vulcano Mania”, il gioco con cui è possibile simulare le eruzioni vulcaniche più comuni sulla Terra e chiedere agli scienziati tutto quello vuoi sapere sull’eruzione dei vulcani e nessuno ti ha mai spiegato.

In un altro appassionante appuntamento, la ricercatrice Nunzia Voltattorni ci illustrerà come spiegare ai bambini i terremoti e come insegnare loro i comportamenti salvavita. Conosceremo, poi, la storia di “Giuseppa e il drago Tremotto”, un teatrino giapponese (butai-kamishibai) ed un draghetto-marionetta che fa scomparire i dolcetti!

Per garantire al pubblico un fine settimana all’insegna del divertimento da vivere in piena sicurezza, tutti gli appuntamenti in programma prevedono la prenotazione online, attiva sul sito https://www.isoladieinstein.it/.