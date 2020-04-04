The Film Club, piattaforma di video on demand di Minerva Pictures, continuerà a mettere a disposizione di tutti gli utenti, fino al 13 aprile, 100 film gratuiti da vedere e rivedere a casa, semplicemente registrandosi su www.thefilmclub.it. Un modo per passare la Pasqua in compagnia del grande cinema.

Vista l’attuale emergenza Coronavirus, le sale cinematografiche chiuse e l’invito del governo a restare tutti a casa, The Film Club vuole regalare a tutti gli amanti della settima arte questa “videoteca digitale” per passare alcune ore con la magia del cinema, dei suoi più grandi protagonisti e viverne tutte le sue emozioni, anche per rinfrancar lo spirito tra un enigma e l’altro…

Gianluca Curti, Amministratore delegato di Minerva Pictures ha dichiarato:

“in qualità di cittadini, ancor prima che di produttori e editori digitali, tutti noi di Minerva Pictures vogliamo portar il nostro piccolo contributo nelle case degli italiani che avranno voglia di vedere qualche bel film, per passare qualche ora in serenità. Questo possiamo fare e questo stiamo facendo. Ad Maiora Italia”.

THE FILM CLUB

The Film Club è il servizio di Video On Demand che mette a disposizione un esclusivo catalogo di film d’autore e di genere, classici, cult e rari, da guardare senza interruzioni pubblicitarie, quando vuoi e dove vuoi. Una videoteca digitale dove trovi il cinema che non c’è più, il proibito, il bizzarro, tante occasioni di evasione ma anche spunti di riflessione! Tutto senza sottoscrivere alcun abbonamento o contratto.

com.unica, 4 aprile 2020