I sudamericani trionfano ai calci di rigore al termine di una sfida spettacolare. Doppietta del capitano argentino, tripletta di Mbappé, capocannoniere del mondiale

L’Argentina ha vinto i mondiali di calcio in Qatar, battendo in finale la Francia 7-5 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari sono finiti 2-2, mentre i supplementari 3-3. Lionel Messi, capitano dell’Argentina, autore di una doppietta, è stato premiato come miglior giocatore del torneo, mentre Kylian Mbappé come miglior marcatore.

L’Argentina ha dominato la finale per oltre ottanta minuti, in cui la Francia non sembrava aver la forza di reagire, come annichilita dal doppio vantaggio del primo tempo arrivato grazie a un rigore trasformato da Messi al 23′ (per fallo su Di Maria) e poi da un gran gol dello stesso Di Maria al termine di una travolgente azione con tocchi di prima e scambi in velocità conclusa con un diagonale perfetto dell’ala juventina. Quindi la fiammata di Mbappé nei minuti finali: prima trasforma un rigore all’80’ e due minuti dopo realizza un fantastico gol al volo (forse la rete più bella dei mondiali). Allo scadere il portiere argentino evita la beffa respingendo clamorosamente di piede, in spaccata un tiro a colpo sicuro da pochi passi di un attaccante francese e nel ribaltamento dell’azione è il numero uno francese Lloris ad opporsi da campione a una gran conclusione di Messi.

Si va quindi ai supplementari: c’è il gol di Messi per il 3-2, la tripletta di Mbappé (solo una volta è stata segnata una tripletta nella finale dei mondiali, quella di Geoff Hurst nel 1966 che consegnò la Coppa all’Inghilterra contro la Germania). Ma non basta, i mondiali vengono decisi anche stavolta ai rigori: Messi, Dybala, Paredes e Montiel non sbagliano, Coman e Tchouameni si. Finisce 7-5 per l’Albiceleste, che trionfa con pieno merito. Ora finalmente a Leo Messi non potranno più dire che non potrà competere con Maradona e dopo ben 7 palloni d’oro, quattro Champions e un gran numero di altri trofei, arriva il sigillo più importante con la conquista del campionato del Mondo da protagonista assoluto.

com.unica, 19 dicembre 2022