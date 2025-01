Al nostro direttore consegnato il Premio Cartagine 2022 presso la sede della Commissione europea in Roma

Un numeroso pubblico e le delegazioni diplomatiche di Egitto, Tunisia, Etiopia e Stato del Vaticano hanno tributato un caloroso applauso al nostro direttore Pino Pelloni alla consegna del Premio Cartagine 2022 recante la seguente motivazione:

“A Giuseppe Levi Pelloni in virtù dei meriti acquisiti quale studioso apprezzatissimo della Storia italiana del Novecento. Il Premio viene concesso al giornalista e storico Giuseppe Levi Pelloni anche per il suo costante impegno rivolto alla conoscenza e alla diffusione della cultura dell’ebraismo, alla difesa dei diritti umani e alla lotta all’antisemitismo. Nel collocarlo con riconoscenza tra gli uomini “giusti” di questa nostra società, la sua pregevole opera ha contribuito in maniera significativa alla sviluppo e alla diffusione della cultura e del sapere autentico, al benessere dell’umanità, alla ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace, presupposti non sindacabili della fratellanza universale.”

com.unica, 10 dicembre 2022