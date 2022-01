Uno spettacolo teatrale, un libro e un podcast, oltre alla visita guidata del Giardino dei Giusti e a un tour alla scoperta della Milano dei Giusti

Milano, 21 febbraio 2022 – Come ogni anno, in occasione del Giorno della Memoria la Fondazione Gariwo propone alla cittadinanza una ricca varietà di iniziative per approfondire i temi e le storie legate alla Shoah e ai Giusti che salvarono gli ebrei. Oltre all’usuale impegno con studenti e insegnanti grazie all’offerta formativa dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano (di cui è parte anche il Comune di Milano), quest’anno Gariwo ha pensato a un ventaglio di proposte culturali fruibili da tutti anche online: il podcast Storie di Giusti e il volume collettivo Domande sulla memoria.

Storie di Giusti, il podcast di Gariwo

Gariwo lancia il suo primo podcast, che investigherà sulle storie dei Giusti grazie al racconto di studiosi, testimoni, parenti e al supporto di materiale d’archivio. Ogni lunedì per sei settimane, da quella del Giorno della Memoria a quella della Giornata dei Giusti, Storie di Giusti racconterà sei personaggi che in ogni epoca hanno fatto scelte coraggiose per interrompere la catena del male. La prima puntata sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di podcast dal 24 gennaio e sarà incentrata su Moshe Bejski, colui che salvato da Schindler creò il Giardino dei Giusti di Gerusalemme. Il podcast verrà trasmesso anche su Radio Popolare, ogni lunedì alle 10. Info e trailer: gariwo.net/podcast

Domande sulla memoria

Un libro corale con riflessioni sull’importanza dello studio di tutti i genocidi che si interroga sul significato odierno di Memoria e su come fino ad oggi, in molti casi, sia mancata una lettura d’insieme dei genocidi e un metodo di comparazione, non si siano analizzate le caratteristiche comuni evitando una “concorrenza tra le memorie”, e spesso sia mancata la solidarietà tra vittime. Il libro è il primo della collana CAMPO LIBERO della Fondazione Gariwo insieme alla Libreria Editrice Cafoscarina di Venezia. Oltre ai saggi di alcuni dei principali storici contemporanei, contiene anche il testo integrale della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948) di Raphael Lemkin adottata dalle Nazioni Unite. Domande sulla memoria (Cafoscarina 2021, 14€, 272 pag.) è disponibile in libreria oppure online sul sito dell’editore cafoscarina.it e nei principali store digitali.

Le proposte dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano

Il memorioso. Breve guida alla memoria del bene

Il Memorioso. Breve guida alla memoria del bene è uno spettacolo teatrale nato dieci anni fa dai libri di Gabriele Nissim Il Tribunale del Bene e La Bontà insensata. Un monologo di grande impatto emotivo che racconta la memoria del bene attraverso le storie dei Giusti, uomini e donne che con grande rischio personale hanno difeso la vita e la dignità umana durante i genocidi, le atrocità di massa, i totalitarismi, le crisi umanitarie del presente. Portato nelle scuole dall’attore Massimiliano Speziani che ha drammatizzato lo spettacolo insieme a Paola Bigatto, ha incantato migliaia di studenti attraverso il potere della narrazione di storie vissute. Torna in presenza, al Centro Asteria di Milano, dopo che l’anno scorso ha raggiunto online più di 50mila studenti. L’incontro sarà introdotto dalla Presidente del Consiglio Comunale di Milano Elena Buscemi, lo scrittore Francesco Cataluccio e suor Elisabetta Stocchi, direttrice del Centro Asteria.

Martedì 25, ore 10. Centro Asteria (piazza Carrara 17, Milano). Riservato alle scuole

Visita guidata del Giardino dei Giusti di Milano

Un tour guidato dedicato ai Giusti onorati al Giardino dei Giusti di Milano, per aver salvato o essersi spesi per la salvaguardia dei diritti umani durante la Shoah.

I partecipanti conosceranno l’incredibile vita di Moshe Bejski, le lettere di Armin Wegner, i diari di Etty Hillesum e i tentativi vani di Jan Karski di farsi ascoltare dai potenti della Terra e cercare di fermare lo sterminio ebraico e di tanti altri.

Per le scuole: Giovedì 27 gennaio, ore 10. Partecipa Giulia Pelucchi, Presidente del Municipio 8 di Milano.

Per tutti: Giovedì 27 gennaio, ore 15. Ritrovo all’ingresso nord del Giardino dei Giusti (via Cimabue, MM1 fermata QT8). Durata: 1 ora e mezza circa. Partecipazione gratuita, fino a esaurimento posti. Obbligatoria la prenotazione a segreteria@gariwo.net

Tour “La Milano dei Giusti”

Dopo il successo delle passeggiate del 2021, Gariwo ripropone il tour guidato alla scoperta dei luoghi legati alle vicende dei Giusti milanesi che, rischiando la propria vita, hanno salvato numerosi ebrei e altri perseguitati durante l’occupazione nazista. In particolare i partecipanti scopriranno le storie e i luoghi legati a tre grandi figure della resistenza milanese: Giuseppe Sala, Fernanda Wittgens e Giovanni Barbareschi. Il percorso porterà i partecipanti dal carcere di San Vittore al Giardino dei Giusti, passando per il Collegio San Carlo, la Pinacoteca di Brera e Piazza Mercanti. Ci si muoverà a piedi e attraverso la metropolitana.

Sabato 29 gennaio 2022, ore 10. Ritrovo nei pressi del carcere di San Vittore (Piazza Filangeri 2, Milano). Durata: 2 ore e 40. Gratuito con prenotazione obbligatoria a: segreteria@gariwo.net

com.unica, 22 gennaio 2022