L’evento in collaborazione con CISDA (Coordinamento italiano a sostegno delle donne afghane) e la comunità afghana di Roma

Roma, 9 dicembre 2021 – Continua l’impegno dell’Universities Network for Children in Armed Conflict (UNETCHAC) per creare occasioni di riflessione sulla tematica dei bambini in conflitto armato esprimendo solidarietà, in questo particolare momento, nei confronti delle ragazze e delle donne afghane: in collaborazione con CISDA (Coordinamento italiano a sostegno delle donne afghane) e la comunità afghana di Roma, il Network organizza la presentazione del libro “Non Vogliamo Essere Dimenticate” della prof. Laura Guercio, Membro del Comitato di Coordinamento del Network.

L’incontro si svolgerà sabato 11 dicembre a Roma, alle ore 18:00, presso la Comunità Cristiana di Base di S. Paolo, (V. Ostiense 152b), anche per celebrare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ad un giorno di distanza dal suo 71° anniversario.

Il testo, edito dalla casa editrice Licosia, è una testimonianza accorta del dramma che ha colpito l’Afghanistan dall’agosto 2021, spezzando futuro e sogni delle ragazze afghane; scritto dalla Guercio sulla base delle sensazioni e delle emozioni raccolte attraverso un dialogo condotto con giovani donne afghane rifugiate in Italia o all’estero, delle quali è mantenuto l’anonimato.

“Non Vogliamo Essere Dimenticate” è un confronto amaro, un appello a quella libertà che, troppo spesso, diamo per scontata nell’Occidente tecnologico e interconnesso, quando in Afghanistan il diritto di vivere libere, così come quello di formarsi e istruirsi è ancora una conquista per molte donne.

L’evento sarà arricchito dalla testimonianza di esponenti della comunità afghana di Roma e dalla video testimonianza di una attivista afghana.

Intervengono alla presentazione insieme a Laura Guercio: Maya Vetri, Assessora alle Politiche Culturali, Politiche dell’Intercultura, Politiche di Genere – Municipio Roma VIII; Nazifa Mersa Hussein, mediatrice culturale di origine afghana; Antonella Garofalo, Rappresentante del Coordinamento Italiano di Sostegno alle Donne Afghane | CISDA Onlus; Enrico Campofreda, Giornalista della rivista Confronti; Stefano Galieni, Giornalista di Left.

L’evento è moderato da Massimo Gazzé Presidente _Comitée Européen des Journalistes e Presidente della Consulta della Cultura del Municipio Roma IX Eur.

Non solo una presentazione, ma un progetto di solidarietà: il ricavato delle copie vendute sarà interamente devoluto allo studio e alla formazione di alcune donne afghane rifugiate in Italia.

Info e Prenotazioni:

uninetworkevents@gmail.com

com.unica, 10 dicembre 2021