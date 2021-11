Rendere i farmaci più accessibili e convenienti, migliorare la trasparenza dei prezzi e promuovere gli appalti pubblici congiunti dell’UE. Queste le proposte contenute in una risoluzione adottata mercoledì scorso dal Parlamento europeo con 527 voti a favore, 92 contro e 70 astensioni.

Fra le raccomandazioni contenute nella risoluzione – che costituisce il contributo del Parlamento alle future proposte della Commissione per aggiornare la legislazione farmaceutica dell’UE previste nel 2022 – c’è la richiesta di affrontare le cause primarie della carenza di medicinali e di garantire ai pazienti l’accesso a trattamenti farmaceutici sicuri, economici ed efficaci. Inoltre, si vuole aumentare la trasparenza dei prezzi e il finanziamento pubblico per ricerca e sviluppo, oltre che a rafforzare la capacità di produzione e di approvvigionamento UE.

Durante il dibattito della sessione plenaria di lunedì, i deputati hanno affermato che una delle lezioni principali che i responsabili politici hanno imparato dalla pandemia di COVID-19 è l’importanza di una stretta collaborazione a livello europeo, insieme a una politica per rendere i sistemi sanitari nazionali più sostenibili e resistenti. I deputati hanno aggiunto che l’UE deve impegnarsi a ripristinare l’indipendenza del suo approvvigionamento farmaceutico e a rafforzare i partenariati pubblico-privato. Un’ampia maggioranza di deputati ha chiesto un quadro normativo aggiornato e solido che garantisca la sicurezza e l’efficacia dei prodotti farmaceutici, la definizione di prezzi equi e trasparenti, e la promessa che l’industria rispetti i suoi impegni ambientali.

PROSSIME TAPPE

La Commissione dovrebbe proporre un aggiornamento della legislazione farmaceutica dell’UE verso la fine del 2022.

LA STRATEGIA FARMACEUTICA DELL’UE

Il 25 novembre 2020, la Commissione ha adottato una strategia farmaceutica per l’Europa, un’iniziativa nell’ambito dell’Unione europea della salute. L’obiettivo è quello di dare alla politica farmaceutica dell’UE una visione a lungo termine, che sia resistente alle crisi e sostenibile, che rafforzi la posizione dell’UE come leader mondiale, e che allo stesso tempo consenta l’accesso ai farmaci per i pazienti a prezzi accessibili.

com.unica, 29 novembre 2021