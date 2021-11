Diverse centinaia di bambini sono arrivati già ieri ​​nelle cliniche di tutto il paese con i loro genitori per ricevere il vaccino

Israele ha iniziato ieri a vaccinare i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni contro il coronavirus, diventando l’unico paese oltre agli Stati Uniti a farlo. La campagna di vaccinazione comincia ufficialmente oggi anche se diverse centinaia di bambini si sono presentati nelle cliniche coi loro genitori in tutto il paese per ricevere la dose di vaccino, che è un terzo della dimensione che viene data a quelli di età superiore ai 12 anni.

Le casse mutua israeliane hanno affermato che migliaia di israeliani hanno già preso appuntamenti per vaccini contro il COVID19 per i loro bambini. Centinaia di siti di vaccinazione verranno aperti in tutto il paese e ai genitori verrà chiesto di segnalare alle autorità sanitarie eventuali reazioni avverse che i loro figli potrebbero avere.

Arrivando in una clinica Maccabi Healthcare Services nel sobborgo di Tel Aviv di Ramat HaSharon, l’undicenne Gala Konstanta di Herzliya è stata la prima in fila a ricevere il vaccino. “È stato molto divertente”, ha detto, aggiungendo che il vaccino non ha fatto male e ha esortato gli altri bambini ad andare a prendere il loro. Shimon, il padre di Gala, ha detto che non c’erano dubbi che sua figlia avrebbe ricevuto il vaccino.

“Il dibattito sull’opportunità o meno di vaccinarsi è in corso in molte scuole, inclusa la nostra”, ha detto. “Sono stato all’estero di recente e mi sono sentito molto orgoglioso di essere israeliano grazie ai vaccini. Questo è il motivo per cui volevamo che Gala si facesse vaccinare, per assicurarsi che fosse protetta e al sicuro proprio come tutti gli adulti”. Shimon ha affermato di avere alcune preoccupazioni, ma i rapporti sull’efficacia del vaccino hanno rassicurato la sua decisione. “I bambini negli Stati Uniti lo hanno già ricevuto e confidiamo nel sistema sanitario israeliano, che si è dimostrato valido durante tutta la pandemia”, ha affermato.

Una quarta ondata di infezioni che ha colpito Israele a giugno ha iniziato a diminuire a settembre. Ma nelle ultime due settimane il numero R, o tasso di riproduzione del virus, che era rimasto al di sotto di uno per due mesi ha iniziato a salire e ora ha superato quella soglia, indicando che la pandemia potrebbe ripresentarsi in Israele.

Negli ultimi giorni sono aumentati anche i casi giornalieri, con la metà delle infezioni confermate segnalate tra i bambini di età pari o inferiore a 11 anni. Il Ministero della Salute stima che un bambino su 3.500 infetto da coronavirus svilupperà in seguito la sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini (MIS-C) che provoca infiammazione in alcune parti del corpo, tra cui cuore, polmoni, reni, cervello, pelle e sistema gastrointestinale . La maggior parte dei bambini che soffrono di questa condizione richiede un trattamento di terapia intensiva e ha un tasso di mortalità dell’1-2%. I funzionari hanno anche valutato il rischio di sintomi persistenti, come disturbi del sonno, dolori muscolari, perdita dell’olfatto e del gusto, mal di testa e tosse, comunemente noti come “Covid lungo”. Un’indagine del ministero della salute su oltre 13.000 bambini ha mostrato che circa l’11% di loro aveva sofferto di sintomi persistenti, dall’1,8% al 4,6%, a seconda della loro età, sei mesi dopo la guarigione.

Il primo ministro Naftali Bennett domenica ha esortato i genitori a vaccinare i propri figli, citando l’aumento della morbilità in Europa e le preoccupazioni che una quinta ondata di pandemia possa iniziare dopo che il numero R del virus ha superato 1, un segno di una possibile recrudescenza dell’epidemia.

com.unica, 24 novembre 2021

Fonte Israele 360