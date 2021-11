L’Università di Pisa, in collaborazione con l’Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone” (Cnr-Iac), l’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit) e l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (Cnr-Isti) del Consiglio nazionale delle ricerche, nell’ambito dell’Internet Festival 2021, organizza un seminario per celebrare il sessantesimo anniversario della Cep, il primo computer italiano per scopi scientifici e la figura di Mario Tchou (geniale ingegnere della Olivetti), uno dei suoi creatori.

Il 13 novembre 1961, infatti, alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, si inaugurava a Pisa la Cep, Calcolatrice elettronica pisana, costruita in Italia grazie all’accordo tra Università di Pisa e Olivetti. Con oltre 3000 tubi termoionici, 2000 transistor, 12000 diodi al germanio, la macchina occupava un’intera stanza, e permetteva di risolvere in pochi minuti un sistema di 100 equazioni lineari in 100 incognite.

Il progetto della Cep nacque grazie anche all’interessamento di Enrico Fermi e di Adriano Olivetti, che nella città toscana aveva da poco aperto un laboratorio di ricerche avanzate nel campo dell’elettronica. Tra i primi sviluppatori ci fu l’ingegnere italo-cinese Mario Tchou, artefice dei calcolatori Elea della Olivetti e scomparso in un tragico incidente pochi giorni prima dell’inaugurazione del calcolatore.

Organizzato da:

Università di Pisa

Istituto per le applicazioni del calcolo “M. Picone” (Cnr-Iac), l’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit) e l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (Cnr-Isti)

Referente organizzativo:

Roberto Natalini

Cnr – Istituto per le applicazioni del calcolo “Mauro Picone”

roberto.natalini@cnr.it

Modalità di accesso: ingresso libero

Per la riduzione dei posti in sala legata alle norme antiCovid, l’evento sarà trasmesso in streaming sui canali social di Università di Pisa (in due diverse sessioni: mattina – https://www.youtube.com/watch?v=xhewqoSaYuI e pomeriggio – https://www.youtube.com/watch?v=hqUDO-476wI) e Internet Festival.

com.unica, 9 novembre 2021

*Nella foto l’ingegnere di origine cinese Mario Tchou