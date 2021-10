Raccontare e incoraggiare la rete delle eccellenze per il cambiamento sostenibile

ROMA – Giunge all’ottava edizione il Premio Eccellenza Italiana, ideato da Massimo Lucidi e promosso da numerose associazioni, enti ed imprese, finalizzato alla valorizzazione dell’Italia e degli Italiani nel Mondo. La manifestazione, come da tradizione dal 2014, si tiene a Washington DC (USA). L’incerto momento segnato dalla pandemia, tuttavia, non ha fermato i Comitati del Premio, americano e italiano, che hanno lavorato per confermare l’evento a Washington DC, nella settimana delle celebrazioni dedicate a Cristoforo Colombo, e in Italia a Roma, nella splendida cornice di San Carlo ai Catinari. Condotto nella capitale Usa dalla scrittrice e presentatrice italo-americana Amy Riolo, l’evento si arricchisce anche quest’anno di una preziosa appendice romana, presentata da Massimo Lucidi, che del Premio Eccellenza Italiana è ideatore e Segretario generale, grazie alla disponibilità di una sede prestigiosa della Santa Sede e a un collegamento dagli Stati Uniti curato in prima persona dal barnabita Padre Franco Ciccimarra, presidente Agidae.

Dunque, anche quest’anno, per via del Covid, appuntamento raddoppiato: in diretta da Roma Città del Vaticano, nel Palazzo extraterritoriale di San Carlo ai Catinari, e Washington DC. Tra i relatori, gli ospiti ed i premiati, quest’anno si annuncia particolare attenzione allo sviluppo sostenibile ed all’ambiente. Infatti il tema del Premio Eccellenza Italiana 2021 è: Raccontare e incoraggiare la rete delle eccellenze per il cambiamento sostenibile.

Su invito dei main partner The Map Report, Unesco e Media Trade Company, presenzieranno la tavola rotonda del convegno “Dalla protesta ambientale alla proposta sostenibile”, grandi protagonisti della sostenibilità: Giordano Fatali (fondatore Ceo for Life), Grazia Francescato (politica e attivista, già Presidente dei Verdi), Marco Frittella (giornalista Tg1, conduttore Uno Mattina e autore Italia Green), Livio Livi (direttore Risorse Umane e Relazioni Esterne Q8), Flavio Pasotti (presidente Brescia Mobilità), Ermete Realacci (ambientalista, politico e fondatore Symbola), Giovanni Mottura (presidente Atac Spa), Massimiliano Falcone (External Relations and Global Engagement -The World Bank), Guerino Moffa (Ambassador The World Bank Progetto C4C).

Dunque Eccellenza Italiana come Futuro: possibile, responsabile e più sostenibile. Inoltre Merito e Talento italiano, valori costitutivi del Premio che sviluppano Networking e Net-reputation internazionale. Il Premio è poi Famiglia, con la Community che si crea attraverso eventi, missioni e riconoscimenti (Netiquette). Il Premio racconta l’Italia che merita. Che resiste. Che non si ferma. E’ sempre rivolto a professionisti e personalità di vari settori – pubblico, privato e religioso – che si sono contraddistinti per il loro operato, ma anche alle imprese a conduzione italiana che, in un momento storico così delicato, hanno generato valore: per sé, per il sistema, per tutto il Bel Paese. L’evento, a Roma, si articolerà nei seguenti appuntamenti.

Ore 11:30 – Conferenza stampa allo Spazio Mastai al Palazzo dell’informazione;

Ore 13:30 – Pranzo di Networking;

Ore 16:00 – CONVEGNO: “Dalla protesta ambientale alla proposta sostenibile”; Ore 18.30 – CEREMONY AWARDS nel Palazzo della Santa Sede di “San Carlo ai Catinari”, in Piazza Cairoli 117, in collegamento con Washington DC: “Si costruisce il futuro. Insieme. Verso la nona edizione 15 Ottobre 2022”.

L’evento è in collaborazione con l’associazione Arti e Tradizioni Italiane, Asmef e Sinergitaly. Qui di seguito Società, Imprenditori e Personalità che saranno insignite del Premio Eccellenza Italiana 2021, i nomi degli insigniti di Benemerenza 2021 e le prime candidature per la 9^ edizione 2022 che, sperabilmente con l’evoluzione positiva della pandemia, sarà interamente celebrata a Washinton DC, come da tradizione.

Premiati, edizione 2021 Premio Eccellenza Italiana

Brescia Mobilità

Ceo for Life

Ernesto Paolo Alba

Rai Uno

Silvio Smeraglia

Erika Tessarolo, ShowGames Italy & USA

Premio speciale alla carriera, edizione 2021 Premio Eccellenza Italiana

Goffredo Palmerini

Presidio di Eccellenza, edizione 2021 Premio Eccellenza Italiana

Panificio San Pietro, Martino Palmisano

Wild Waters Group of Lodges Namibia

Gruppo De Virgilio

Sharing Art, Luca Varone

Portico del Paradiso Amalfi Coast

Le Due Torri Presenzano, Salvatore Passariello

Millesimè Pastorale, Francesco Esposito

Fool Company Luigi Gentile

Benemerenze, edizione 2021 Premio Eccellenza Italiana

Gabriele Poti

Mariano Bozzaotre

Paolo Falco

Carmine Parigi

Luciano Lo Celso

Fabio Palazzi

Danilo Squitieri

Giacomo Valle

Marco Limoncelli

Diana e Claudio

Samuele Cannas

Eleonora Pieroni

Elvira Frojo

Candidature, edizione 2022 Premio Eccellenza Italiana

Raffaello Bellavista

Lorenzo Porzano Fonteviva

Festival della Gentilezza

Il Cortiglio Pantelleria

Piero Iacomoni Monnalisa Cortona

Tenuta Gigliotto

Romano Solai

com.unica, 11 ottobre 2021