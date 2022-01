Il giorno 11 ottobre, alle ore 14.30 presso la Sala delle Lauree del Polo didattico “G. D’Annunzio” di Teramo, alla presenza del Magnifico Rettore Dino Mastrocola e del Vicepresidente di Slow Food Italia Federico Varazi, l’Ateneo Teramano e la Associazione di Promozione Sociale della chiocciola rossa sigleranno un accordo in nome della sostenibilità, a sostegno di percorsi formativi tesi a valorizzare la gastronomia di qualità e il turismo responsabile.

Tutela della biodiversità agricola e zootecnica, lotta al cambiamento climatico, agroecologia, turismo lento, strategie di presidio dei territori rurali sono alcune delle tematiche al centro di una progettualità educativa congiunta. L’attivismo per il cibo buono, pulito e giusto per tutti da un lato, percorsi accademici orientati verso la difesa della sostenibilità dall’altro costituiscono gli assi portanti di una partnership che intende formare nuove generazioni di studenti e di professionisti più consapevoli ed eticamente attenti alle scelte di consumo.

I destinatari della convenzione saranno tutti i soci SlowFood, giovani diplomati ma anche professionisti dell’agroalimentare e del turismo, ai quali l’Ateneo teramano riconoscerà una premialità, proprio in virtù delle conoscenze e dei valori maturati in seno alla associazione, attraverso l’iscrizione ai due nuovi corsi di Laurea in Scienze e culture gastronomiche per la sostenibilità e in Turismo Sostenibile.

Saranno presenti alla formalizzazione dell’accordo anche i Presidi delle Facoltà di Scienze Politiche prof. Fausta Gallo e di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali prof. Enrico Dainese, i Presidenti dei due corsi di Laurea proff. Maria Angela Perito e Pietro Gargiulo, oltre alla Portavoce e al Legale rappresentante di Slow Food Abruzzo-Molise Rita Salvatore e Raffaele Cavallo.

com.unica, 7 ottobre 2021

*Foto dal sito fondazioneslowfood.com