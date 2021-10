Ha riscontrato un consenso unanime di tutti i partecipanti l’atteso evento Next Economy Forum che si è tenuto questo sabato scorso in diretta Facebook, con migliaia di spettatori virtuali. ATS Sharing e CFX Quantum hanno spiegato ai presenti come la rivoluzione digitale in atto può realmente cambiare in meglio tanti aspetti pratici della vita e come al contempo può generare nuove forme di entrate, sia sotto forma dei famosi NFT (NotFungibleToken) che di Criptovalute, entrambi scambiabili sul mercato.

Proprio in questo senso ATS ha annunciato l’ imminente creazione di una compagnia dedicato al Mobile Gaming che sarà tra le primissime a rilasciare in Italia un avanzato gioco su telefonini Android e iOS capace di far guadagnare punti trasformabili NFT o Token listati sui maggiori exchange.

CFX non ha solo introdotto la sua Carta prepagata Mastercard, associata a un IBAN personale per avere il proprio conto bancario indipendente su telefono mobile ma ha anche spiegato l’innovativo device tascabile e-Blocker, in grado di riequilibrare il proprio organismo riducendo il rischio dei danni prodotti da elettrosmog da cui, purtroppo, siamo tutti quanti colpiti per via della vicinanza quasi perenne a wifi, smart phone o elettrodomestici da casa.

CFX Quantum ha anche presentato, suscitando molto interesse, l’avanzatissima piattaforma di trading d’arbitraggio avanzata, realizzata con la collaborazione di Fujitsu col suo chip, Digital Annealer, che consente velocità quantistica, e i creatori di ZAG Trader – parter di NYSE Technologies – già pienamente operativo nelle Borse degli Emirati Arabi ed altre ancora; questa superveloce piattaforma sta già permettendo a CFX di ottimizzare il suo servizio ZEROONE, che consente, per ogni deposito su uno stable token, non quotato, un premio in staking di almeno l’ 1% mensile, senza mai alcun rischio di perdita.

Ha concluso il Forum la presentazione di Lars Schlichting, eminente avvocato svizzero, con l’aiuto del quale CFX ha acquisito la società di asset management che, una volta accreditata, diventerà atta a lanciare la Neobank.

Sono tutte notizie di rilevante spessore, che ovviamente hanno reso felice l’audience composta per la maggior parte da Ambassador, che rappresentano oggi la prova vivente del successo del modello distributivo etico e innovativo della cosiddetta Sharing Economy.

com.unica, 6 ottobre 2021