Incontri con Padre Giulio Albanese, Fabrizio Caleffi, Marco Cassuto Morselli, Pino Pelloni e Felice Vinci

La Fondazione Levi Pelloni sarà presente in quattro città italiane a promuovere la XXII edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Fiuggi, Alatri e Segni nel Lazio e Foggia, nelle Puglie, sono le località che ospiteranno momenti di riflessione dedicati al tema del dialogo. Quest’anno sono 108 le città italiane impegnate nell’ospitare gli appuntamenti della Giornata con Padova città capofila. Trentacinque invece sono i Paesi europei che hanno aderito: Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un evento annuale, celebrato nell’Unione Europea allo scopo di far conoscere il patrimonio culturale dell’ebraismo con convegni, letture e dibattiti. L’iniziativa, coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane quest’anno ha come tema “Dialoghi”. Un modo per sottolineare l’importanza dell’incontro e del confronto interculturale. La Giornata italiana è parte del progetto europeo promosso dall’ AEPJ, gode anche della collaborazione con la National Library of Israel e quest’anno anche del NOA project (Networks Overcoming Antisemitism). In Italia gode del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani ed è riconosciuta dal Consiglio d’Europa.

Domenica 10 ottobre da Fiuggi, in collegamento da remoto, il racconto dedicato a “Il viaggio della Menorah di Anticoli dalla Sicilia in Ciociaria”.

L’incontro ospitato ad Alatri martedi 12 ottobre presso Palazzo Gottifredo (ore 17,00), intitolato “Dialogando sotto la tenda di Abramo” verrà presentato da Tarcisio Tarquini e vedrà la presenza del giornalista missionario padre Giulio Albanese, di Luciana Ascarelli, Vice presidente della Fondazione Levi Pelloni e degli storici Pino Pelloni e Felice Vinci.

L’appuntamento di Segni, giovedì 14 ottobre presso l’Auditorium Pio XI, (ore 17) “Dialogando sotto la tenda di Abramo sarà condotto dagli storici Pino Pelloni e Felice Vinci, da Luciana Ascarelli, Vice presidente della Fondazione Levi Pelloni e da padre Daniele Valenzi.

l convegno ospitato nel capoluogo della Daunia (domenica 17 ottobre presso la Sala Convegni Conart, ore 17,30) è intitolato “Sotto la tenda di Abramo, dialoghi sul contemporaneo” e vedrà la presenza di Luciana Ascarelli, Vice residente della Fondazione Levi Pelloni, dello scrittore Fabrizio Caleffi, del professor Marco Cassuto Morselli già docente di filosofia ebraica e storia dell’ebraismo presso Collegio Rabbinico di Roma e dello storico sociale Pino Pelloni.

com.unica, 5 ottobre 2021