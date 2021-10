Le proposte per la ripresa globale post pandemia in vista del Vertice G20 di fine ottobre

Il B20 è il principale engagement group istituito dal G20. Espressione del settore privato e delle confederazioni industriali dei Paesi G20, presieduto nel 2021 dall’Italia, il B20 Italy, sotto il claim “Reshape the Future: Include, Share, Act”, è organizzato quest’anno da Confindustria e presieduto da Emma Marcegaglia. I Paesi membri del B20 rappresentano l’85% del Pil mondiale, il 75% del commercio internazionale e il 60% della popolazione. Lo scopo del B20 è supportare il G20 con linee di indirizzo strategico promuovendo il dialogo fra il settore pubblico e privato e con le organizzazioni e istituzioni internazionali per rispondere alle principali sfide globali.

Il 7 e 8 ottobre a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica, si terrà l’evento di presentazione del lavoro svolto dalle task force che compongono il B20: Trade & Investment, presieduta da Barbara Beltrame Giacomello; Energy & Resource Efficiency, presieduta da Francesco Starace; Integrity & Compliance, presieduta da Maria Patrizia Grieco; Employment & Education, presieduta da Gianpietro Benedetti; Digital Transformation, presieduta da Maximo Ibarra; Finance & Infrastructure, presieduta da Carlo Messina; Health & Life Sciences, presieduta da Sergio Dompé; Action Council on Sustainability & Global Emergencies, presieduta da Claudio Descalzi; Special Initiative on Women Empowerment, presieduta da Diana Bracco.

All’evento parteciperanno tra gli altri, oltre al Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, alla Presidente del B20, Emma Marcegaglia e ai presidenti delle singole task force: Daniele Franco, Ministro dell’Economia e Finanze; Elena Bonetti, Ministro delle Pari Opportunità e della Famiglia; Vittorio Colao, Ministro dell’Innovazione Tecnologica; Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica; Luigi di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Janet Yellen, Segretario al Tesoro USA; Christine Lagarde, Presidente BCE; Ngozi Okonjo-Iweala, Direttore Generale WTO; Mathias Cormann, Segretario Generale OCSE; Micheal Robert Kremer, Premio Nobel 2019 per l’Economia; Qu Dongyu, Direttore Generale FAO; Jeff Bezos, Fondatore e Presidente di Amazon.com.

In occasione della due giorni il B20 formulerà proposte concrete, ambiziose e misurabili per la ripresa globale post pandemia in vista del Vertice G20 di fine ottobre. Obiettivo del B20 spingere i governi a promuovere il commercio e gli investimenti globali, la transizione verso un’economia e una finanza sostenibili, la prevenzione di future crisi globali, moderne politiche per il lavoro, la parità di genere e l’anticorruzione. Per conseguire questi obiettivi, secondo il B20 “va rinvigorita la cooperazione tra i paesi del G20 e ridisegnata la governance multilaterale coniugando crescita economica e sostenibilità”.