Sabato 2 ottobre, alle ore 18:00, si terrà in versione live streaming, il Next Economy Forum in cui verrà presentata al pubblico l’iniziativa più eclatante, redditizia, innovativa mai lanciata in Italia.

In diretta live su FB, YouTube e sulla pagina web dedicata, un evento in cui informazioni importanti e novità si susseguiranno con un ritmo incalzante.

Un evento per:

i GIOVANI, con qualcosa che per certo ameranno,

i NON PIU’ GIOVANI, che potranno reinventarsi completamente, partendo da zero,

TUTTI coloro che oggi cercano e vogliono, ma non trovano il modo per emergere.

Molti i problemi che hanno portato alla crisi milioni di persone:

Il mondo del lavoro è stravolto dallo smart working I posti di lavoro sono precipitati e sarà così per anni I guadagni sono sempre più bassi, la vita sempre più cara

Per guadagnare e continuare a farlo occorre cambiare e non si può restare fuori da questo grande cambiamento! Occorre muoversi per tempo!

In questo evento persone serie, preparate e titolate a parlare spiegheranno in modo chiaro e tondo perché la rivoluzione digitale ha creato e sta continuando a creare un’enorme opportunità che la gente può cogliere da subito.

Non parleranno solo gli organizzatori, ma anche figure di spicco del mondo industriale, sociale, istituzionale.

Una chiara opportunità per tutti coloro che hanno la volontà di coglierla davvero, e di fare quello che serve per generare un reddito per sé e la propria famiglia.

Sarà sul palco anche chi ha dimostrato coi numeri e risultati finanziari dove si può arrivare con le nuove tecnologie e i computer a velocità quantistica, offrendo a tutti la possibilità di beneficiarne.

Uno dei momenti topici dell’evento sarà quello in cui verrà presentata la prima versione di quella che è stata battezzata “Killer App”.

La prima app al mondo che permetterà di guadagnare semplicemente divertendosi!

Verrà anche illustrato come fare per entrare nel mercato più hot del momento: il mercato degli NFT, che a detta degli esperti supererà di gran lunga quello delle criptovalute e qualunque altro.

Una iniziativa che non è solo e semplicemente bella, seria e importante ma soprattutto remunerativa.

Per partecipare basterà registrarsi sulla pagina dedicata per avere non solo garantito un “posto”, ma anche le informazioni pre-evento che faranno scoprire altre novità “dietro le quinte”.



community.atssharing.online/next-economy-forum/

com.unica, 2 ottobre 2021