A Roma l’assemblea costitutiva dell’Osservatorio Nazionale delle Persone Fragili e dei loro Parenti

Si è tenuta a Roma, domenica 26 settembre, l’assemblea costitutiva dell’associazione no profit Fragili – Osservatorio Nazionale delle Persone Fragili e dei loro Parenti, alla presenza delle socie fondatrici e dei soci fondatori. Le finalità della neonata associazione di promozione sociale sono quelle chiaramente sancite dallo statuto ovvero quelle di perseguire “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati” oltre a “promuovere con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, la tutela delle persone fragili e della fragilità in tutte le sue forme e in tutti i suoi significati, nel senso più ampio, multidisciplinare e interdisciplinare, del termine”.

I prossimi passi saranno quelli di rendere fattive dette finalità attraverso una organizzazione territoriale dell’associazione che coinvolga il maggior numero di persone in una esperienza finalizzata a far diventare il tema della fragilità fondamentale nel dibattito così da sensibilizzare anche l’opinione pubblica intraprendendo un percorso di assunzione di responsabilità collettiva nei confronti di qualcosa che riguarda tutte e tutti noi e che, troppo spesso, è relegato ai margini della società.

Nei prossimi giorni sarà attivo il sito web, qui la pagina Facebook dell’associazione

com.unica, 2 ottobre 2021