Il prestigioso riconoscimento al direttore di Com.Unica, ricevuto insieme a Vittorio Sgarbi e Valentina Vezzali, per la decennale attività culturale della Fondazione “Giuseppe Levi Pelloni”.

La giuria della 38esima edizione del Premio Internazionale “Fontane di Roma”, presieduta da Monsignor Gianfranco Girotti e da Benito Corradini patron dell’Accademia La Sponda, ha insignito del prestigioso riconoscimento Pino Pelloni, Segretario Generale della Fondazione Levi Pelloni con la seguente motivazione: “Per l’impegno profuso in tanti anni di attività di divulgatore culturale, dalla presentazione di libri ai convegni dedicati alla Storia e alle Storie del Novecento, dal successo europeo del Premio FiuggiStoria alla divulgazione della storia dell’Ebraismo. Pino Pelloni, discendente da una antica famiglia di cultura mazziniana ed azionista, conferma in ogni sua opera, da storico e polemista, la sua formazione laica votata alla pace, all’accoglienza e al dialogo”.

Benito Corradini, nel corso della cerimonia tenutasi presso l’Aula Magna Benedetto XVI della Pontificia Università Urbaniana di Roma, nel sottolineare la dedizione di Pino Pelloni nel dialogo fra le comunità ebraiche italiane e il mondo cattolico ha ricordato come negli anni passati lo stesso riconoscimento è andato al Rabbino Capo Elio Toaff e al già presidente della Comunità Ebraica di Roma Riccardo Pacifici.

Il CdA della Fondazione si congratula con Pino Pelloni e si sente orgogliosa del riconoscimento cha è destinato anche all’operato del sodalizio culturale, impegnato su più fronti e con la missione, come sostiene sempre il nostro Segretario Generale, di contaminare ed essere contaminati con la vocazione di eterni viandanti e curiosi delle cose del mondo.

com.unica, 1 ottobre 2021