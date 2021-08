Il prossimo 25 settembre Fiuggi, in occasione della XII edizione del Premio FiuggiStoria-LazioMeridionale & Terre di Confine, ospiterà i vincitori dell’XI edizione nazionale 2020 che per motivi di chiusure sanitarie non vennero premiati nel dicembre scorso nella rituale cerimonia presso Palazzo San Macuto a Roma.

I vincitori della passata edizione, nominati da remoto il 18 dicembre 2020 presso la sede romana della Fondazione Levi Pelloni (vedi www.fondazionelevipelloni.org) , e che saranno presenti a Fiuggi sono: Mario Calabresi, Bruno Maida, Gabriele Ranzato, Noemi Ghetti, Graziella Monni, Marco Di Porto, Giacomo Mameli e il vincitore del FiuggiStoriaEuropa Mark Honigsbaum. Nell’occasione verranno segnalate anche le due menzioni speciali del Premio andate a “Lettere del Carcere” di Antonio Gramsci (Einaudi), curatore Francesco Glasi; e a Michela Micocci per il docufilm “Colleferro 1938. Lo stabilimento esplosivi è scoppiato”.

Invece, come da bando edizione 2021, le opere destinate al FiuggiStoria-Lazio Meridionale & Terre di Confine possono pervenire entro il 5 settembre (2 copie a FiuggiStoria, Segreteria Stefano Lucaioli, Via Valdinievole, 39 – 00141 Roma). A dimostrazione della vitalità pubblicistica del territorio di Ciociaria e non solo le opere sino ad ora pervenute sono 26.

Il FiuggiStoria, pensato e voluto dallo storico Piero Melograni e promosso dalla “Fondazione Giuseppe Levi Pelloni”, ha avuto luogo negli anni passati presso prestigiose sedi istituzionali italiane e ha goduto del patrocinio di Camera e Senato, della Regione Lazio e del Comune di Fiuggi.

com.unica 10 agosto 2021