“Il peggior presidente di sempre”. Così Donald Trump è stato definito da Arnold Schwarzenegger, attore ed ex governatore repubblicano della California, che non ha usato mezzi termini nel paragonare l’assalto dei fanatici seguaci del presidente uscente a Capitol Hill alla Notte dei cristalli del 1938, in epoca nazista. Nel video pubblicato su Twitter, che ha raccolto immediatamente migliaia di consensi e ricondivisioni in poche ore, Schwarzenegger ha raccontato della propria infanzia in Austria, dove è nato nel 1947 e cresciuto con il duro ricordo di quella notte, durante la quale furono commesse violenze contro gli ebrei da parte dei nazisti, “gli equivalenti dei Proud Boys” di oggi.

“Sono cresciuto in Austria. Sono a conoscenza dei fatti della Notte dei Cristalli. Fu la notte in cui si scatenò la furia contro gli ebrei avvenuta nel 1938 da quelli che erano gli equivalenti dei Proud Boys” ha detto l’ex governatore della Californa. “Mercoledì la Notte dei Cristalli – ha poi proseguito – è avvenuta qui negli Stati Uniti. I vetri spezzati erano quelli delle finestre del Campidoglio. Ma la folla non ha solo mandato in frantumi le finestre del Campidoglio, ha mandato in frantumi le idee che davamo per scontate. Non hanno solo buttato giù le porte dell’edificio che ospitava la democrazia americana, ma hanno calpestato i principi su cui il nostro Paese è fondato. Sono cresciuto sulle rovine di un Paese che ha sofferto la perdita della democrazia. Sono nato nel 1947, due anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Crescendo, sono stato circondato da uomini distrutti che annegavano nell’alcol il rimorso di aver partecipato al più cattivo regime della storia. Non tutti loro erano rabbiosi antisemiti o nazisti, molti hanno solo acconsentito a tutto passo dopo passo. Erano le persone della porta accanto.”

Schwarzenegger ha rivolto quindi la sua attenzione Donald Trump, definendolo “un leader fallito”, accusandolo di aver “cercato un colpo di Stato ingannando le persone con bugie”. Passerà alla storia come il peggior presidente di sempre. La cosa buona è che presto sarà irrilevante come un vecchio tweet”.

“La nostra democrazia è come l’acciaio di questa spada: più viene temprata, più diventa forte. La nostra democrazia è stata temprata dalle guerre, dalle ingiustizie e dalle insurrezioni. Nonostante siamo stati sconvolti da quanto accaduto in questi giorni, ne verremo fuori più forti perché ora capiamo ciò che potremmo perdere. Dobbiamo chiedere conto alle persone che ci hanno portato a questo punto imperdonabile”, ha così concluso il suo video messaggio Schwarzenegger. “Dobbiamo mettere da parte noi stessi, i nostri partiti e i nostri disaccordi, per mettere per prima la democrazia. Abbiamo bisogno di guarire insieme dal dramma che è accaduto. Abbiamo bisogno di guarire non solo come Repubblicani o Democratici, ma come americani.”

com.unica, 11 gennaio 2021